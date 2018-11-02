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Капітана українського "ЯМК-0041" випустили з СІЗО Криму – РосЗМІ

П'ятниця, 2 листопада 2018, 09:46

Капітана українського судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького випустили з СІЗО анексованого Сімферополя під підписку про невиїзд.

Про це 2 листопада повідомляє російське видання ТАСС.

"Капітана і двох моряків випустили з СІЗО, після звернення омбудсменів в слідчі органи омбудсменів", - розповіла так звана уповноважена з прав людини в Криму Людмила Лубіна.

Вона додала, що Новицького випустили, щоб було легше вести переговори про обмін на капітана "Норду" Володимира Горбенко.

Українське судно "ЯМК-0041" затримали 4 травня російські прикордонники в Чорному морі біля мису Тарханкут. У рибалок вилучили кілометри сіток і рибу. Судно і екіпаж з 5 громадян України, доставили на територію анексованого Криму.

30 жовтня Москалькова заявила, що сім українських моряків обміняли на сім моряків кримського судна "Норд", який слідував під прапором РФ и який раніше затримали українські прикордонники.

Українська правда
Теми: РосіяКримУкраїна
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