Україна з Росією обмінялися затриманими моряками

Сім українських моряків обміняли на сім моряків кримського судна "Норд", який слідував під прапором РФ и який раніше затримали українські прикордонники.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

"Сім російських моряків судна "Норд" обмінені на сім українських моряків", - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби Москалькової, екіпаж "Норду" вже знаходиться в окупованому Криму.

Відзначається, що капітан сейнера "Норд" Володимир Горбенко, щодо якого порушено кримінальну справу, поки залишається в Україні.

Як повідомлялося, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" Володимиру Горбенку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Українське судно "ЯМК-0041" затримали 4 травня російські прикордонники в Чорному морі біля мису Тарханкут. У рибалок вилучили кілометри сіток і рибу. Судно і екіпаж з 5 громадян України, доставили на територію анексованого Криму.

Проти капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків) Віктора Новицького порушили кримінальну справу про браконьєрство.

МЗС України направило в Росію ноту в зв'язку із затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму і вимагає негайно звільнити судно і екіпаж.

25 червня моряки українського судна "ЯМК-0041" відмовилися від їжі.

16 липня уповноважений з прав людини Людмила Денісова попросила президента Петра Порошенка розглянути можливість обміну екiпажу риболовецького судна "ЯМК-0041", затриманого в окупованому Криму, на моряків, затриманих українськими прикордонниками.