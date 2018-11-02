Суд РФ відклав засідання по Грибу через українську мову

Засідання суду про продовження запобіжного заходу політв'язню Кремля Павлу Грибу, який був викрадений у Білорусі і арештований за звинуваченням у підготовці до теракту у Росії, перенесли через відсутність перекладача з української мови.

Про це "Українській правді" повідомив його батько Ігор Гриб.

За його словами, засідання суду мало відбутися 2 листопада, але перенесли на 6 листопада.

"Павло говорить виключно українською мовою. У суді вирішили залучити перекладача. Але сьогодні він не зміг з'явитися, тому перенесли. За попереднім рішенням він має бути під вартою до 7 листопада", - розповів Ігор Гриб.

Він додав, що поки було одне засідання суду по суті, де було з'ясовано, що обвинувачення побудоване за старою редакцією закону, де передбачений менший термін ув'язнення.

"Зараз його повернули до суду майже незмінним", - сказав батько.

Він розповів, що коли його сина етапували з Ростова до Краснодарського СІЗО, то дозволили передати необхідні ліки, але до пункту призначення вони так і не дійшли.

"Ліки були у конвоїрів. І коли його повернули у СІЗО, то повідомили, що ліки у дорозі десь загубилися. Тож понад рік він не отримує необхідне лікування. Який його стан наразі, ми не знаємо", - сказав Ігор Гриб.

Батько також додав, що консули можуть відвідувати його лише раз на квартал, оскільки понад два місяці займає процедура оформлення відповідних дозволів в РФ.

Північно-Кавказький окружний військовий суд відправив справу Павла Гриба на доопрацювання.

Згодом повідомлялося, що суд у Ростові-на-Дону знову почне розгляд справи українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого Росією в сприянні тероризму.

Двадцятирічному українському в'язню інкримінують "схиляння до теракту". За версією обвинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса, з яким познайомився у 2013 році, схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.

Гриб не визнає обвинувачень.

Російський суд розпочав розгляд кримінальної справи проти Гриба 3 липня. Тоді повідомлялось, що засідання будуть закритими.

Однак пізніше стало відомо, що судитимуть українця таки у відкритому режимі.

Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я. В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.