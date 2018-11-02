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Путін запропонував повернути розвідці радянську назву ГРУ

П'ятниця, 2 листопада 2018, 15:39

Президент Росії Володимир Путін запропонував відновити назву часів СРСР для військової розвідки РФ - Головне розвідувальне управління.

Про це 2 листопада повідомляє російське видання ТАСС.

"Вітаю вас з наступаючим професійним святом - Днем військового розвідника і 100-річчям легендарного ГРУ, нині Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ", - сказав Путін ветеранам і працівникам служби.

"Незрозуміло, куди зникло слово" розвідувальне "- Головне розвідувальне управління, треба б відновити", - додав він, як стверджують у виданні, під оплески в залі.

За словами Путіна, розвідка є невід'ємною частиною військової справи.

Головне управління Генерального штабу РФ утворили в 2010 році, після перейменування.

У вересні 2018 року британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов.

За даними журналістів, обидва виявилися співробітниками ГРУ та мають нагороди від керівництва РФ.

Українська правда

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Теми: ПутінРосіяУкраїна
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