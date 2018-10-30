ФСБ затримала ймовірного інформатора у справі Петрова і Боширова – РосЗМІ

ФСБ знайшла підозрюваного у продажу інформації про виїзди за кордон Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері.

Про це заявило поінформоване джерело російському виданню "Росбалт".

За словами співрозмовника агентства, затриманий працює в прикордонній службі ФСБ в Північно-Західному регіоні.

Його виявили в результаті масових перевірок приватних детективів і тих, хто продає виписки із закритих баз даних, в тому числі про перетин кордону.

Підозрюваного у розголошені затримали на робочому місці.

Крім прикордонника, ФСБ затримала ще й співробітника одного з підрозділів Федеральної податкової служби.

Джерело видання заявило, що всі порушені кримінальні справи ніяк не пов'язані з "солсберійськими туристами".

"У них мова йде про витік інформації по іншим персонам", - розповів він.

Повідомляється, що в боротьбі з витоками ФСБ провела більше 60 обшуків і порушила багато кримінальних справ за статтями про незаконне отримання і розголошення засекречених відомостей.

5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.

Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".

Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.

Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін.Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.

Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".

Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.

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