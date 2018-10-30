ФСБ затримала ймовірного інформатора у справі Петрова і Боширова – РосЗМІ

ФСБ знайшла підозрюваного у продажу інформації про виїзди за кордон Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері.

Про це заявило інформоване джерело російському виданню "Росбалт".

За словами співрозмовника агентства, затриманий працює в прикордонній службі ФСБ в Північно-Західному регіоні.

Його виявили в результаті масових перевірок приватних детективів і тих, хто продає виписки із закритих баз даних, в тому числі про перетин кордону, і затримали на робочому місці.

Крім співробітника прикордонної служби, затримали ще співробітника одного з підрозділів Федеральної податкової служби.

Однак джерело видання заявило, що всі порушені кримінальні справи ніяк не пов'язані з "солсберійськими туристами".

"У них мова йде про витік інформації по іншим персонам", - розповів він.

Повідомляється, що в боротьбі з витоками ФСБ провела більше 60 обшуків і порушили багато кримінальних справ за статтями про незаконне отримання і розголошення засекречених відомостей.

5 вересня британські прокурори назвали імена двох підозрюваних росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це - Олександр Петров та Руслан Боширов.

Пізніше з'ясувалось, що їх справжні імена - Олександр Мішкін та Анатолій Чепига, і вони російські розвідники.

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