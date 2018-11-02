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"Фармак" заявляє, що санкції Кремля йому байдужі

П'ятниця, 2 листопада 2018, 16:29

Українська фармацевтична компанія "Фармак" каже, що введенні проти неї російські санкції не вплинуть ані на стратегію, ані на роботу підприємства.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Фармак" пояснює, що його стратегічна мета – збільшення експорту до країн ЄС.

"Фармак" планує акцентувати свою увагу на ринку Німеччини і Великобританії, найбільших ринках регіону", - наголосили в компанії.

Ще одним з пріоритетних напрямків розвитку бізнесу компанія називає Південно-Східну Азію, зокрема В’єтнам, Індонезію і Філіппіни.

"Уже сьогодні ПАТ "Фармак" постачає продукцію у Польщу, Болгарію, Латвію, Литву, Німеччину, Словаччину. У цьому році ПАТ "Фармак" почав експортувати продукцію в  Австралію та Лівію", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Росія ввела санкції проти 322 українців і 68 компаній. Серед тих, на кого поширюються відповідні санкції - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради, чиновники адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських компаній та інші.

Зокрема, під санкції Росії потрапили такі українські компанії.

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Теми: санкціїРосіявиробництво
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