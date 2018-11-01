10 висновків із санкцій Росії та що відомо про людей зі списку

Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и блокировку имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление средств из России в Украину.
Таким образом Кремль ответил на санкции Украины против российских граждан и компаний. В РФ также отметили – список не окончательный, его могут как расширить, так и сократить.
Среди людей, попавших под российские санкции – украинские судьи, депутаты, министры, чиновники, крупные предприниматели и активисты.
"Украинская правда" рассказывает подробно, какие люди и компании попали под санкции России, а также что это все значит.
10 выводов из санкционного списка
Вывод 1. Много личностей, несмотря на свой статус, под санкции не попали
Вот всего часть примеров: депутат и бизнес-партнер президента Игорь Кононенко, олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, миллиардер-депутат Вадим Новинский, президент футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис, а также лидер движения "Украинский выбор" и кум Путина Виктор Медведчук.
В списке отсутствуют Юрий Бойко и Сергей Левочкин.
Также в списке нет лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового и бывшей военнослужащей ВСУ, задержанной по подозрению в организации госпереворота Надежды Савченко.
Под санкции попали всего 2 депутата от "Оппозиционного блока" – Юрий Мирошниченко (возможно, по ошибке) и Юлий Йоффе. В то же время в списке оказалась вся фракция Радикальной партии, кроме недавно зашедшего в парламент Александра Гулака.
В списках нет Николая Мартыненко, но есть, например Арсений Яценюк, который не имеет никакой формальной должности кроме лидера "Народного фронта".
Из трех высших должностных лиц страны, в списке присутствует только спикер Андрей Парубий. В список внесена также ведущий член переговорной группы от Украины в Минске Ирина Геращенко.
"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки", – объяснил отсутствие в списке Петра Порошенко пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вывод 2. Санкции готовились как минимум с начала осени
Например, в список попали все судьи Конституционного суда кроме двух. Не внесли туда Ирину Завгороднюю и Олега Первомайского – двух судей, которых назначили в КСУ еще 20-го сентября.
К такому выводу также подталкивает уже упомянутая ситуация с Радикальной партией Ляшко. В списке присутствуют все члены фракции в Раде, кроме одного – Александра Гулака. Он стал депутатом совсем недавно, вместо ушедшей в Центральную избирательную комиссию 20 сентября Татьяны Юзьковой. А вот как раз ее в списке указали.
Вывод 3. В списке допущены странные ошибки
Самый курьезный случай – ошибка с Карасями. В список попал украинский галерист Евгений Карась, судя по всему, его перепутали с лидером националистической организации "С14".
Также в списке есть некий "Черновецкий Степан Михайлович". Скорее всего речь о сыне Леонида Черновецкого, вот только с ним у Степана Михайловича совпадает лишь дата рождения. А вот отчество и место рождения – отличаются.
Также не единожды встречались ошибки в датах и местах рождения.
Вывод 4. Back in USSR
В советских документах как место рождения сначала указывали населенный пункт и область, потом советскую республику (например, УССР), а далее – СССР.
Но авторы санкционного списка решили "по-разному" подойти к Украине и другим бывшим республикам Союза.
Так, если человек родился в Украине или России – место рождения обозначали как "СССР", если же в других республиках – то "Молдавская ССР", "Туркменская ССР", "Узбекская ССР" и т.д.
Вывод 5. Нелюбовь к украинской фарме
Среди бизнесменов, попавших под санкции, в основном, представители аграрного сектора, металлургии и сетевой розничной торговли.
Тем не менее, даже на их фоне невооруженным взглядом выделяется излишнее засилие фармацевтических компаний. Некоторые из них даже гуглятся с трудом, а чтобы найти фотографию представленных фармацевтов, нужно очень сильно потрудиться.
Вывод 6. Месть за Евромайдан
В списке очень заметно присутствие активных участников Евромайдана– сотники, лидеры Правого сектора, участники АТО, командиры некоторых добробатов.
Это и упомянутый Парубий, Андрей Левус, Дмитрий Ярош, Мустафа Найем, Юрий Береза,
Санкции против большинства депутатов, вероятно, обусловлены исключительно их участием в боевых действиях на Донбассе. Все они, кроме списка депутатов, помещены и в список под условным названием "Силовики".
Вывод 7. Неочевидные жертвы
Большое количество людей, попавших в "список 322", очень сложно ассоциируются с созданием проблем России.
Если присутствие политического руководства парламентских партий или членов Кабмина хоть можно объяснить, то попадание под санкции члено группы "Еврооптимисты", бывшего члена ЦВК Андрея Магеры, одного со всего состава, или, скажем, директора ДБР Романа Трубы, который вообще ничего еще не успел сделать, выглядят совершенно немотивированно.
Как и, скажем, санкции против уполномоченного президента по правам детей.
Кроме того, в списке есть люди, которых даже не удалось идентифицировать.
Вывод 8. Одни министры есть, других– нет
С подсанкционными министрами тоже получилась какая-то путаница. В список санкций прогнозировано не попал премьер Владимир Гройсман. Так же, как и все члены правительства, входящие в его группу влияния: вице-премьер Владимир Кистион, глава Минсоца Андрей Рева и министр Кабмина Александр Саенко.
Квоты БПП и "Народного фронта" также неравномерно получили санкционного пирога.
Под санкции, скажем, попала и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун или глава Минонформа Юрий Стець, но не попали также близкие к президенту Геннадий Зубко или Степан Кубив, Павел Розенко или Игорь Насалик.
Точно так же свою порцию санкций получил глава МВД Арсен Аваков, но другой ключевой член квоты НФ глава Минюста Павел Петренко санкций избежал.
Вывод 9. Любовь к водке
В списке санкций нет ни одного украинского производителя водки.
Вывод 10. Олигархи есть, и нет
Хотя физически в списке отсутствуют фамилии большинства украинских олигархов и миллиардеров, но косвенно кремлевские составители упомянули почти всех.
Например самого Рината Ахметова названо не были, однако генеральные менеджеры его холдингов в списке присутствуют. Как и люди Вадима Новинского, Игоря Коломойского и други.
С первой десятки богатейших украинцев в "список 322" не попал, по известным причинам, только Порошенко.
С первой же двадцатки избежать русского внимания каким-то образом удалось только членам парламентской группы "Видродження" Виталию Хомутынику и Валерию Богуслаеву. Не попали под санкции и братья Суркисы, на что, наверное, повлияло их тесное общение с Виктором Медведчуком.
Полный список здесь. Ниже - перечень политиков, бизнесменов и общественных деятелей по группам.
Под российские санкции попали сразу 126 депутатов. Больше всего пострадала близка к Ахметову "Радикальная партия" – почти вся эта фракция оказалась под ограничениями (20 депутатов). От санкций пострадало и руководство парламента – Андрей Парубий, Оксана Сыроед и Ирина Геращенко.
Также Кремль ввел ограничения в отношении 44 членов БПП, 20 депутатов "Народного фронта", 21 внефракционных, 6 депутатов "Батькивщины", 6 членов "Самопомощи" , 3 депутатов "Воля народа", два члена Оппоблока и один депутат с "Видродження" – Евгений Геллер.
- Амельченко Василий Васильевич – депутат, Радикальная партия.
- Артюшенко Игорь Андреевич – депутат, фракция Блока Петра Порошенко, в прошлом – член ВО Свобода, один из лидеров Евромайдана в Запорожье, возглавлял партийную организацию БПП в Запорожской области.
- Арьев Владимир Игоревич – депутат, фракция Блока Петра Порошенко, заслуженный журналист Украины, в 2012 году выдвигался в депутаты от "Батькивщины", в 2014-м возглавлял штаб Петра Порошенко в Киевской области на президентских выборах, вице-президент ПАСЕ.
- Барна Олег Степанович – депутат, фракция Блока Петра Порошенко. В прошлом – участник революции на граните, активный участник Евромайдана. Доброволец, бывший командир миномётного расчета с позывным "Дядя Олег". Стал широко известен после того, как в 2015-м году вынес премьер-министра Яценюка с парламентской трибуны.
- Берѐза Борислав Ефимович – депутат, внефракционный, в 2014 был известен во времена Евромайдана как глава информационного отдела "Правого сектора", член парламентской делегации Украины в ПАСЕ.
- Береза Юрий Николаевич – депутат, "Народный фронт", бывший командир добровольческого батальона "Днепр-1". Российский одиозный телеканал "Звезда" приводит цитаты депутата о якобы намерении устроить теракты в России и "сжечь крымчан" при освобождении полуострова.
- Березенко Сергей Иванович – депутат, заместитель лидера фракции БПП. Березенко один из ближайших соратников Петра Порошенко. Входит в его избирательный штаб и отвечает за полевую работу – ему поручено управлять сетью агитаторов, вести переговоры с местными элитами и мажоритарщиками, которые готовы поддерживать президента.
- Березюк Олег Романович – депутат, лидер фракции "Самопомич" в Верховной Раде, близкий соратник мэра Львова Садового.
- Билецкий Андрей Евгеньевич – внефракционный депутат, националист, бывший комбат добровольческого батальона "Азов", лидер партии "Национальный корпус", блогер УП.
- Билозир Оксана Владимировна – депутат, фракция Блока Петра Порошенко, певица, кума президентов Виктора Ющенко и Петра Порошенко.
- Богомолец Ольга Вадимовна – депутат, фракция Блока Петра Порошенко. Во время Революции Достоинства координировала медицинское направление во время боев на Грушевского и Институтской, блогер УП.
- Бондарь Михаил Леонтьевич – депутат, беспартийный, "Народный фронт". Был сотником Самообороны Майдана, доброволец, командир отделения 1-го батальона им. генерала Кульчицкого Нацгвардии Украины. Воевал под Дебальцево.
- Бригинец Александр Михайлович – депутат, фракция Блока Петра Порошенко.
- Бурбак Максим Юрьевич – депутат, лидер фракции "Народный фронт" в Раде. Ранее состоял в партиях "Батькивщина" и "Фронт змин". В 2014-м был заместителем главы Самрообороны Майдана Андрея Парубия.
- Винник Иван Юльевич – депутат Верховной Рады от партии президента Блок Петра Порошенко. Российский телеканал "Звезда" приводит его цитату 2015-го года о том, что "русского языка не существует, есть только северный диалект украинского".
- Витко Артем Леонидович – депутат Верховной Рады от Радикальной партии, в 2015-м году вышел из партии, бывший командир добровольческого батальона МВД Украины Луганск-1. Российские СМИ обсуждали инцидент в ПАСЕ в 2015 году, когда он облил членов российской делегации Геннадия Зюганова и Ивана Мельникова символичной украинской "кровью".
- Власенко Сергей Владимирович – юрист, депутат Верховной Рады, член фракции "Батькивщина", ближайший соратник и защитник Юлии Тимошенко в судебных процессах.
- Вовк Виктор Иванович – ученый в сфере теоретической и математической физики, с отличием закончил Московский университет, активный участник национального движения, депутат Верховной Рады, член фракции Радикальной партии, член ПАСЕ.
- Высоцкий Сергей Витальевич – депутат Верховной Рады, член фракции "Народный фронт", бывший журналист.
- Гаврилюк Михаил Витальевич – депутат, "Народный фронт", активист Евромайдана. В 2014-м году сотрудники "Беркута" раздели его, вывели на мороз, издевались над ним.
- Галасюк Виктор Валерьевич – депутат, Радикальная партия Олега Ляшка, глава Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства.
- Геллер Евгений Борисович – бизнесмен и депутат, депутатская группа "Партия "Видродження", куратор финансовой деятельности ПР в 2012 году, голосовал за диктаторские законы.
- Герасимов Артур Владимирович – депутат, глава фракции Блок Петра Порошенко, был представителем президента Порошенко в парламенте, глава постоянной делегации ВР Украины в Парламентской Ассамблее ОБСЕ.
- Геращенко Антон Юрьевич – депутат, "Народный фронт", член коллегии Министерства внутренних дел, экс-советник министра внутренних дел Авакова, активный блоггер, имеет отношение к сайту "Миротворец", блоггер УП.
- Геращенко Ирина Владимировна – депутат, фракция Блок Петра Порошенко, первый заместитель председателя Верховной Рады, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, уполномоченный президента Порошенко на Минских переговорах, активный переговорщик по судьбе украинских военнопленных.
- Герега Александр Владимирович – внефракционный народный депутат, экс-член Партии регионов, голосовал за "диктаторские законы", собственник сети строительных магазинов "Эпицентр", "Новая Линия" и Новацентр (российская компания, которая работает в оккупированном Крыму).
- Гончаренко Алексей Алексеевич – депутат, фракция Блок Петра Порошенко, до Евромайдана являлся членом "Партии Регионов", член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, блоггер УП. Тесть депутата работал в "Газпроме". В 2015-м году его задержали в Москве во время траурного шествия в память о Борисе Немцове.
- Гопко Анна Николаевна – депутат, избиралась по спискам "Самопомочи", была исключена из фракции после голосования в поддержку децентрализации – сейчас внефракционный депутат. Журналист по образованию, активистка, была соучредителем и координатором общественной инициативы "Реанимационный пакет реформ".
- Грановский Александр Михайлович – депутат, фракция Блок Петра Порошенко; близкий соратник депутата Игоря Кононенко, партнера и друга Петра Порошенко; СМИ называют Грановского куратором правоохранительной и судебной системы от БПП.
- Грынев Игорь Алексеевич – депутат, фракция Блок Петра Порошенко. Главный идеолог и политтехнолог президента Порошенко. Отвечал за смысловое наполнение президентской кампании 2014 года. Сейчас отвечает за стратегию переизбрания Порошенко на второй строк.
- Гузь Игорь Владимирович – депутат, "Народный фронт". Карьеру политика начинал в в правом двежении. В частности, возглавлял партию "Национальный альянс".
- Данченко Александр Иванович – депутат, фракция "Самопомич", беспартийный; глава Комитета по вопросам информатизации и связи.
- Дейдей Евгений Сергеевич – депутат, прошел в парламент за списками "Народного фронта", сейчас сблизился с Радикальной партией Олега Ляшко; бывший координатор батальона патрульной службы милиции спецназначения "Киев-1".
- Денисенко Андрей Сергеевич – депутат, внефракционный. Выходец из Днепропетровска, был членом Конгресса Украинских националистов, Народного Руха, партии Реформы и порядок, партии "Свобода", в 2014 году возглавил областную организацию "Правого сектора".
- Денисенко Вадим Игоревич – депутат, беспартийный, входит в фракцию Блок Петра Порошенко. Бывший медиаменеджер, представитель премьер-министра в парламенте.
- Деревянко Юрий Богданович – депутат, внефракционный. Был членом партий "Фронт змин", "Воля", сейчас – член совета партии "Движение новых сил" (партия Саакашвили).
- Джемилев Мустафа Абдулджемиль – депутат, член фракции Блок Петра Порошенко, председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
- Дзензерский Денис Викторович – бизнесмен, депутат, беспартийный, "Народный фронт". Ранее избирался от ВО "Батькивщина". САП и НАБУ обвиняло его в наличии многомиллионного бизнеса с Россией.
- Добродомов Дмитрий Евгеньевич – депутат, внефракционный, лидер партии "Народный контроль", блогер УП, журналист, медиаменеджер.
- Довгий Олесь Станиславович – депутат, внефракционный. Скандально известный с того времени, как занимал должность секретаря Киевсовета при мэре Леониде Черновецком. Был фигурантом множества коррупционных скандалов.
- Домбровский Александр Георгиевич – депутат, член фракции "Блок Петра Порошенко". Бывший градоначальник Винницы – вотчины Порошенко и Гройсмана.
- Донец Татьяна Анатольевна – депутат, "Народный фронт". Донец – одна из самых богатых депутаток и гражданская жена своего коллеги Дзензерского. Ее мама – Наталья Донец была близкой соратницей Павла Лазаренко.
- Дубневич Богдан Васильевич – депутат, фракция "Блок Петра Порошенко". Был одним из спонсоров партии "УДАР", которая влилась в БПП. Стал вместе с братом-депутатом фигурантом дела НАБУ.
- Еленский Виктор Евгеньевич – депутат, "Народный фронт", заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности.
- Жеваго Константин Валентинович – внефракционный депутат Верховной Рады, владелец группы "Ferrexpo".
- Загорий Глеб Владимирович – депутат Верховной Рады фракции "БПП", бывший гендиректор ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".
- Залищук Светлана Петровна – депутат Верховной Рады фракции "БПП", член партии "ДемАльянс", соучредитель общественного движения "Чесно".
- Заружко Валерия Леонидовна – депутат Верховной Рады фракции Радикальная партия.
- Зварыч Роман Михайлович – депутат Верховной Рады фракции "БПП". Раньше работал министром юстиции Украины в в правительствах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. Нашим читателям Зварич известный благодаря скандалу из-за его поддельного диплома Колумбийского университета.
- Иванчук Андрей Владимирович – депутат Верховной Рады, член фракции НФ, ближайший соратник Арсения Яценюка.
- Ивахив Степан Петрович – депутат Верховной Рады, член группы "Воля народа", совладелец группы компаний "Континииум", владеющей сетью заправок WOG и другими активами.
- Ильенко Андрей Юрьевич – депутат Верховной Рады от "Свободы", всегда занимал антироссийскую позицию. Был в числе организаторов акций протестов против принятия изменений в Конституцию, касательно "особого статуса" Донбасса.
- Йоффе Юлий Яковлевич – депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока", входит в группу влияния Юрия Бойко.
- Каплин Сергей Николаевич – депутат Верховной Рады от БПП. До этого был членом партии "Удар".
- Кириченко Алексей Николаевич – депутат Верховной Рады от Радикальной партии.
- Князевич Руслан Петрович – юрист, депутат Верховной Рады от БПП, близок к президенту Петру Порошенко. В прошлом был членом партий "Наша Украина", "Фронт змин", баллотировался от "Батькивщины".
- Кондратюк Елена Константиновна – народный депутат от партии "Батькивщина", отвечает за медийное сопровождение кампании Юлии Тимошенко.
- Корчинская Оксана Анатольевна – народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко, жена известного националистического деятеля Дмитрия Корчинского.
- Котвицкий Игорь Александрович – бизнесмен, депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт". Входит в окружение министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Кошелева Алена Владимировна – народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко.
- Кривенко Виктор Николаевич – народный депутат Украины, избран по списку "Самопомочи", но сейчас внефракционный депутат. С недавних пор возглавляет Народный рух.
- Кужель Александра Владимировна – народный депутат Украины от партии "Батькивщина", одна из близких соратниц Юлии Тимошенко.
- Куличенко Иван Иванович – народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко. Бывший "регионал" и многолетний мэр Днепропетровска.
- Куницын Сергей Владимирович – народный депутат от БПП. Был представителем президента в Автономной Республике Крым в начале незаконной аннексии полуострова Россией. Является внештатным советником президента Порошенко.
- Куприенко Олег Васильевич – народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко.
- Куприй Виталий Николаевич – народный депутат, внефракционный. Ранее был среди руководителей партии "УКРОП", связанной с олигархом Игорем Коломойским.
- Лапин Игорь Александрович – депутат, "Народный фронт", во время начала войні на Донбассе командовал 2-й штурмовой ротой "Запад" 24-го батальона территориальной обороні "Айдар", сформированной преимущественно из добровольцев с Волыни.
- Левус Андрей Марьянович – депутат, "Народный фронт". В прошлом – участник Самообороны Майдана. В 2014-м глава Чечни Рамзан Кадыров поручил возбудить уголовное дело против Левуса за якобы "публичную поддержку террористов".
- Левченко Юрий Владимирович – депутат, внефракционный, член партии "Свобода".
- Ленский Алексей Алексеевич – депутат, Радикальная партия.
- Лещенко Сергей Анатольевич – депутат, фракция Блока Петра Порошенко, член межфракционной группы "Еврооптимисты", с 2002 по 2014 год работал журналистом "Украинской правды".
- Линько Дмитрий Владимирович – депутат, Радикальная партия, принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе батальонов "Азов" и "Шахтерск".
- Лозовой Андрей Сергеевич – депутат, Радикальная партия. Ближайший соратник лидера радикалов.
- Ляшко Олег Валерьевич – депутат, лидер Радикальной партии. Хотя Ляшко один из самых рейтинговых политиков, но он плотно входит в орбиту влияния олигарха Рината Ахметова, что и могло стать дополнительной причиной включения в список.
- Мамчур Юлий Валерьевич – депутат, фракция Блок Петра Порошенко. В прошлом – военный лётчик 1-го класса, командир 204-й бригады тактической авиации. Прославился тем, что оказал сопротивление российским военным во время оккупации Крыма, охраняя военную часть А-4515. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.
- Мацола Роман Николаевич – депутат, фракция Блок Петра Порошенко. Меценат, сооснователь компании "Перша приватна броварня".
- Мельничук Иван Иванович – депутат, фракция Блок Петра Порошенко. Стал первым зарегистрированным в Украине частным детективом.
- Мельничук Сергей Петрович – депутат, внефракционный. Подполковник, бывший сотник "Самообороны Майдана", экс- командир батальона "Айдар".
- Мирошниченко Юрий Романович – депутат, "Оппозиционный блок". Во время Евромайдана защищал политику Виктора Януковича, а после его побега со слезами просил прощения у людей. Сейчас в ОБ входит в группу Левочкина.
- Мосийчук Игорь Владимирович – депутат, Радикальная партия Олега Ляшко. Бывший заместитель командира батальона "Азов". В 2015 году генпрокуратура обвинила Мосийчука во взяточничестве. На данный момент дело закрыто. В 2014-м глава Чечни Рамзан Кадыров поручил возбудить уголовное дело против Мосийчука якобы за "публичную поддержку террористов".
- Москаленко Ярослав Николаевич – депутат, лидер группы "Воля народа". Миноритарный партнер в группе компаний "Континииум" вместе с другим учасником санкционного списка Степаном Ивахивым и другими акционерами.
- Мусий Олег Степанович – депутат, внефракционный. Организатор медслужбы Евромайдана. Экс-министр здравоохранения.
- Найем Мустафа – депутат, фракция Блока Петра Порошенко, член политсовета партии "Демократический Альянс". До парламента работал журналистом "Украинской правды". В ноябре 2013 года одним из первых призвал украинцев выйти на Майдан Незалежности, что дало старт Евромайдану.
- Онуфрик Богдан Семенович – депутат, фракция Блока Петра Порошенко, член комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики.
- Павелко Андрей Васильевич - депутат Верховной Рады фракции "БПП" и глава Федерация футбола Украины. Павелко фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.
- Парасюк Владимир Зиновьевич – внефракционный депутат Верховной Рады, известный своей речью 21 февраля 2014 года на Майдане Независимости и множеством бессмысленных драк в парламенте.
- Парубий Андрей Владимирович – спикер Верховной Рады, член партии "Народный фронт". Во время Революции достоинства был руководителем самообороны Майдана.
- Пастух Тарас Тимофеевич – депутат Верховной Рады фракции "Самопомощь". В 2014 был добровольцем и принимал участие в АТО.
- Пашинский Сергей Владимирович – депутат Верховной Рады фракции "Народный фронт", глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. После Революции достоинства, когда Олександр Турчинов исполнял обязанности президента Украины, Пашинский возглавлял АП.
- Петренко Олег Николаевич – внефракционный депутат Верховной Рады, воевал в АТО в составе батальона "Азов".
- Палатный Артур Леонидович – депутат Верховной Рады фракции "БПП", один из ближайших соратников мэра Киева Виталия Кличко в парламенте.
- Подоляк Ирина Игоревна – депутат Верховной Рады фракции "Самопомощь".
- Попов Игорь Владимирович – депутат Верховной Рады фракции Радикальная партия. Интересно, что из-за хулиганства сына Попова Олег Ляшко призвал своего депутата сдать мандат. Поэтому сейчас он отмежевался от Ляшко и его "радикалов".
- Порошенко Алексей Петрович – депутат Верховной Рады фракции "БПП", сын президента Украины. По словам нардепа, в 2014 году он находился в зоне АТО.
- Ризаненко Павел Александрович – депутат, фракция Блока Петра Порошенко, член комитета Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
- Розенблат Борислав Соломонович – внефракционный депутат, в 2014 году на президентских выборах был доверенным лицом Петра Порошенко и членом БПП.
- Рыбалка Сергей Викторович – депутат, фракция Радикальной партии, член комитета Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. До прихода в Раду владел компанией S. Group, которая специализируется на производстве пищевых продуктов (арахис, фисташки, семечки, чипсы).
- Силантьев Денис Олегович – депутат от Радикальной партии Олега Ляшко, бывший спортсмен.
- Скуратовский Сергей Иванович – народный депутат из фракции Радикальной партии Олега Ляшко.
- Семенченко Семен Игоревич – депутат ВР от "Самопомочи". До избрания командовал добробатом "Донбасс", был организатором торговой блокады Донбасса.
- Соболев Егор Викторович – депутат Верховной Ради из фракции "Самопомочи". Принимал участие в организации торговой блокады Донбасса.
- Соболев Сергей Владиславович – депутат, фракция "Батькивщина". Является членом ближайшего окружения Юлии Тимошенко.
- Спиваковский Александр Владимирович – депутат Верховной Рады от БПП. Специализируется на вопросах реформы образования.
- Сыроед Оксана Ивановна – вице-спикер Верховной Рады, избиралась от партии "Самопомич". Была резким критиком так называемого закона об "особом статусе" Донбасса.
- Сюмар Виктория Петровна – депутат от "Народного фронта". Входила в близкий круг секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова. Работала политтехнологом c "Народный фронт" и Петра Порошенко. Была активным сторонником введения языковых квот.
- Тарасюк Борис Иванович – народный депутат от партии "Батькивщина". Дважды был министром иностранных дел. Является одним из ключевых советников Юлии Тимошенко по внешней политике.
- Тетерук Андрей Анатольевич – народный депутат от партии "Народный фронт". До избрания был военным, командиром добровольческого батальона "Миротворец".
- Тимиш Григорий Иванович – народный депутат от БПП. Избирался по мажоритарному округу в Черновицкой области..
- Тимошенко Юлия Владимировна – народный депутат, лидер фракции "Батькивщина", бывший премьер-министр. Ранее была под следствием в России по делу о долгах перед Минобороны РФ. В 2009 году согласовала с Владимиром Путиным скандальные газовые договора, за что позже была осуждена при президенте Викторе Януковиче. Сейчас является одним из главных претендентов в президенты.
- Тимошенко Юрий Владимирович – народный депутат, БПП. До избрания был гвардейцем Первого батальона Нацгвардии имени генерала Кульчицького.
- Третьяков Александр Юрьевич – депутат Верховной Рады из фракции БПП. Один из спонсоров президентской партии и протестного лагеря на Майдане. Занимается вопросами ветеранов. Пролоббировал создание Министерства оккупированных территорий, а сейчас продвигает идею создания Министерства ветеранов.
- Тымчук Дмитрий Борисович - депутат "Народного фронта". До избрания в парламент был военным журналистом, одним из создателей группы "Информационное сопротивление", которая занималась сбором данных о присутствии российских войск на Донбассе с первых дней агрессии.
- Фриз Ирина Васильевна - депутат Верховной Рады фракции БПП. Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко. Еще недавно Фриз курировала пресс-службу партии БПП, сейчас она привлечена к подготовке Порошенко на президентские выборы.
- Фурсин Иван Геннадьевич - депутат Верховной Рады, входит в группу "Воля народу". Фурсин близкий друг бывшего главы АП Сергея Левочкина. Вместе с олигархом Дмитрием Фирташем был акционером в RosUkrEnergo.
- Червакова Ольга Валерьевна – депутат, фракция Блок Петра Порошенко, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики. Бывшая журналистка, работавшая на каналах СТБ и Интер.
- Черновол Татьяна Николаевна – депутат, "Народный фронт". Является членом комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. В прошлом журналистка, выпускающий редактор портала "Левый берег", занималась антикоррупционными расследованиями. В ночь с 24 на 25 декабря 2013 года, во время Революции Достоинства, Черновол была жестоко избита двумя неизвестными.
- Чумак Виктор Васильевич – внефракционный депутат, член комитета Рады по предотвращению и противодействию с коррупцией.
- Чубаров Рефат Абдурахманович – депутат, фракция Блока Петра Порошенко, крымскотатарский политический и общественный деятель, председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
- Чижмарь Юрий Васильевич – депутат, Радикальная партия Олега Ляшка.
- Шверк Григорий Аронович – депутат Верховной Рады фракции БПП. Шверк – близкий соратник экс-главы АП Бориса Ложкина. В начале 2000-х вместе с Ложкиным он создавал "Украинский медиа холдинг" (UMH). До продажи UMH Сергею Курченко Шверк работал первым вице-президентом этого холдинга.
- Шевченко Виктор Леонидович – внефракционный депутат, совладелец горнолыжного курорта "Буковель"; избирался как член партии "УКРОП", которую некоторое время возглавлял олигарх Игорь Коломойский.
- Шухевич Юрий-Богдан Романович – депутат, Радикальная партия Олега Ляшко; советский политзаключенный; сын командира УПА Романа Шухевича.
- Юрчишин Петр Васильевич – депутат-самовидвиженец, фракция Блок Петра Порошенко.
- Южанина Нина Петровна – депутат от Блока Петра Порошенко, председатель комитета ВР Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.
- Юринец Оксана Васильевна – депутат от Блока Петра Порошенко, в прошлом – кандидат на должность мэра Львова, профессор.
- Ярош Дмитрий Анатольевич – депутат, внефракционный, бывший лидер "Правого сектора". 2 апреля 2014 года Роскомнадзор заблокировал все сайты и страницы, связанные с Дмитрием Ярошем и "Правым сектором".
Учасники АТО и добробатов, сотрудники СБУ, полиции и Нацгвардии, служащие ВСУ, руководители силовых органов
- Аброськин Вячеслав Васильевич – первый заместитель главы Национальной полиции.
- Аваков Арсен Борисович – министр внутренних дел.
- Агафонов Игорь Игоревич – полковник Службы безопасности Украины.
- Алексеенко Андрей Викторович – первый заместитель главы Службы внешней разведки.
- Береза Юрий Николаевич – депутат, "Народный фронт", бывший командир добровольческого батальона "Днепр-1". Российский одиозный телеканал "Звезда" приводит цитаты депутата о якобы намерении устроить теракты в России и "сжечь крымчан" при освобождении полуострова.
- Билецкий Андрей Евгеньевич – внефракционный депутат, националист, бывший комбат добровольческого батальона "Азов", лидер партии "Национальный корпус", блогер УП.
- Бондарь Михаил Леонтьевич – депутат, беспартийный, "Народный фронт". Был сотником Самообороны Майдана, доброволец, командир отделения 1-го батальона им. генерала Кульчицкого Нацгвардии Украины. Воевал под Дебальцево.
- Божок Егор Валерьевич – глава Службы внешней разведки.
- Витко Артем Леонидович – депутат Верховной Рады от Радикальной партии, в 2015-м году вышел из партии, бывший командир добровольческого батальона МВД Украины Луганск-1. Российские СМИ обсуждали инцидент в ПАСЕ в 2015 году, когда он облил членов российской делегации Геннадия Зюганова и Ивана Мельникова символичной украинской "кровью".
- Грицак Василий Сергеевич – глава Службы безопасности.
- Дейдей Евгений Сергеевич – депутат, прошел в парламент за списками "Народного фронта", сейчас входит в команду "Радикальная партия Олега Ляшко"; бывший координатор батальона патрульной службы милиции спецназначения "Киев-1".
- Демчина Павел Владимирович – первый замглавы СБУ, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ
- Дублян Александр Владимирович – генерал-полковник Вооруженных Сил Украины, госсекретарь Министерства обороны Украины.
- Кононенко Виктор Ионасович – зампредседателя Службы безопасности Украины.
- Лапин Игорь Александрович – депутат, "Народный фронт", во время начала войні на Донбассе командовал 2-й штурмовой ротой "Запад" 24-го батальона территориальной обороні "Айдар", сформированной преимущественно из добровольцев с Волыни.
- Линько Дмитрий Владимирович – депутат, Радикальная партия, принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе батальонов "Азов" и "Шахтерск".
- Лунев Игорь Васильевич – командующий Силами специальных операций Украины.
- Луценко Юрий Витальевич – генеральный прокурор Украины, после выборов 2014 года возглавлял президентскую партию, а затем и фракцию Блока Петра Порошенко в Раде.
- Маликов Виталий Владимирович – первый зампредседателя СБУ, руководитель Антитеррористического центра при СБУ.
- Мамедов Гюндуз Айдинович – глава прокуратуры АР Крым в Киеве.
- Мамчур Юлий Валерьевич – в прошлом – военный лётчик 1-го класса, командир 204-й бригады тактической авиации. Прославился тем, что оказал сопротивление российским военным во время оккупации Крыма, охраняя военную часть А-4515. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени. Депутат, фракция "Блок Петра Порошенко".
- Матиос Анатолий Васильевич – главный военный прокурор Украины, заместитель Генпрокурора Украины.
- Мельничук Сергей Петрович – подполковник, бывший сотник "Самообороны Майдана", экс- командир батальона "Айдар". Депутат, внефракционный.
- Муженко Виктор Николаевич – начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
- Павловский Игорь Валентинович – заместитель министра обороны Украины. В прошлом году НАБУ подозревало Павловского в деле о растрате 149 млн гривен при закупке горючего у фирмы "Трейд Коммодити". Суд даже брал его под домашний арест, а бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковський был готов взять заместителя министра обороны на поруки. Но за целый год дело "Трейд Коммодити" ничем не закончилось.
- Пастух Тарас Тимофеевич – депутат Верховной Рады фракции "Самопомощь". В 2014 был добровольцем и принимал участие в АТО.
- Петренко Анатолий Григорьевич – заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины.
- Петров Алексей Геннадьевич – начальник департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
- Полторак Степан Тимофеевич – министр обороны Украины.
- Руснак Иван Степанович – первый заместитель министра обороны, бывший командующий Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины (2007-2010 года).
- Семочко Сергей Алексеевич – первый заместитель главы Службы внешней разведки. Бывший замглавы СБУ. Стал известен из-за скандала с возможной причастностью к коррупционным оборудкам, которые удалось вскрыть журналистами.
- Стемпицкий Андрей Любомирович – командир Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора", участвовал в гражданской блокаде Крыма, после ухода Дмитрия Яроша является одним из руководителей "Правого сектора".
- Тетерук Андрей Анатольевич – народный депутат от партии "Народный фронт". До избрания был военным, командиром добровольческого батальона "Миротворец".
- Труба Роман Михайлович – глава Государственного бюро расследований.
- Турчинов Александр Валентинович – секретарь Совета нацбезопасности и обороны. Один из главных стратегов Революции Достоинства. Во время аннексии Крыма исполнял обязанности президента. Принимал решение о начале Антитеррористической операции на Донбассе. Известен своей резкой критикой России.
- Шевчук Олег Николаевич – заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины.
- Ярмак Дмитрий Борисович – генерал-майор, в апреле 2017 года Порошенко назначил его уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
- Аваков Арсен Борисович – министр внутренних дел.
- Анненкова Наталия Валентиновна – руководитель Главного департамента региональной и кадровой политики Администрации президента.
- Бабин Борис Владимирович – постоянный представитель президента в Крыму.
- Богуцкий Юрий Петрович – советник президента. Работал в Администрациях времен Кучмы, Януковича, Ющенко и Порошенко. Был заместителем министра культуры.
- Бондаренко Владимир Валерьевич – первый заместитель министра Кабмина, госсекретарь Кабмина.
- Варченко Ольга Александровна – начальник управления ГПУ процессуального руководства, поддержания гособвинения Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.
- Воронков Александр Петрович – руководитель госпредприятия "Научно-исследовательский и проектный институт химический технологий "Химтехнология".
- Вятрович Владимир Михайлович – директор Института национальной памяти.
- Гданов Изет Рустемович – первый заместитель Постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.
- Гладковский Олег Владимирович – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, совладелец компании "Богдан Моторс", бывший бизнес-партнер Петра Порошенко.
- Головатый Сергей Петрович – судья Конституционного суда, экс-министр юстиции времен Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, экс-депутат Верховной Рады 1-6 созывов.
- Городовенко Виктор Валентинович – судья Конституционного суда.
- Гриневич Лилия Михайловна – министр образования и науки, экс-депутат от "Батькивщины" и "Народного фронта".
- Грицак Василий Сергеевич – глава Службы безопасности.
- Грымчак Юрий Николаевич – заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц; экс-депутат от блока Наша Украина – Народная самооборона.
- Гультай Михаил Мирославович – судья Конституционного суда.
- Демченко Руслан Михайлович – дипломат, работник МИДа, советник президента Украины.
- Днепров Алексей Сергеевич – руководитель аппарата администрации президента Украины.
- Елисеев Константин Петрович – заместитель главы Администрации президента Украины. В АП отвечает за внешнюю политику.
- Запорожец Михаил Петрович – судья Конституционного суда Украины.
- Калченко Виталий Иванович – директор Института органической химии НАН Украины.
- Кириленко Вячеслав Анатольевич – вице-премьер по квоте "Народного фронта", бывший депутат.
- Кирилюк Олег Васильевич – временно исполняющий обязаности председателя Госгеонедр Украины.
- Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна – вице-премьер по вопросам евроинтеграции.
- Князев Сергей Николаевич – глава Национальной полиции Украины. Близкий к главе МВС Арсену Авакову.
- Коболев Андрей Владимирович – председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", при котором Украина перестала покупать газ у России выиграла иск у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже.
- Коваль Михаил Владимирович – исполнял обязанности министра обороны Украины во время начала незаконной аннексии Крыма. Сейчас – первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.
- Ковальчук Виталий Анатольевич – замглавы Администрации президента, отвечающий за региональную политику. Входит в команду по подготовке переизбрания президента на второй тур.
- Колесник Виктор Павлович – судья Конституционного суда.
- Кондратюк Валерий Витальевич – заместитель главы Администрации президента, Украины.
- Кривенко Виктор Васильевич – судья Конституционного суда.
- Крикушенко Александр Георгиевич – начальник администрации Государственной криминально-исполнительной службы Украины.
- Кулеба Николай Николаевич – уполномоченный президента по правам ребенка.
- Куркчи Юсуф Ибрагимович – первый заместитель министра по вопросам оккупированных территорий. До этого работал в обеспечении деятельности Уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа.
- Кутовой Тарас Викторович – формально министр аграрной политики, хотя уже много месяцев назад написал заявление об отставке и в Кабмин не ходит.
- Лемак Василий Васильевич – судья Конституционного суда.
- Литвинов Александр Николаевич – судья Конституционного суда.
- Луценко Юрий Витальевич – генеральный прокурор Украины, после выборов 2014 года возглавлял президентскую партию, а затем и фракцию Блока Петра Порошенко в Раде.
- Мельник Николай Иванович – юрист, правовед, профессор, заслуженный юрист Украины, судья Конституционного Суда Украины.
- Мелюхов Владимир Анатольевич – начальник управления юго-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний и пробации.
- Мойсик Владимир Романович – судья Конституционного Суда Украины.
- Нищук Евгений Николаевич – министр культуры, актер театра и кино, во время Оранжевой революции и Евромайдана был модератором и "голосом" главных сцен протестов.
- Онищенко Юрий Владимирович – первый помощник президента Порошенко. До этого занимал должность посла Украины в Норвегии. Когда Порошенко занимал пост министра иностранных дел в 2009 году, Онищенко руководил секретариатом министра.
- Павленко Ростислав Николаевич – бывший заместитель главы Администрации Украины, теперь работает директором Национального института стратегических исследований. По информации УП, Павленко до сих пор курирует направление медиа-мониторинга для президента Порошенко.
- Петухов Сергей Игоревич – заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции.
- Полторак Степан Тимофеевич – министр обороны Украины.
- Райнин Игорь Львович – глава Администрации президента, с февраля 2015 по август 2016 года занимал должность главы Харьковской областной государственной администрации.
- Сас Сергей Владимирович – судья Конституционного Суда Украины.
- Свириденко Вадим Васильевич – уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО.
- Севрюков Владислав Владимирович – народный депутат от БПП. Ранее был директором Телерадиокомпании "АСС", представлявшей в Черновицкой области "5 канал". Член Нацсовета по вопросам телерадовещания.
- Семерак Остап Михайлович – министр экологии.
- Сенченко Андрей Виленович – бывший депутат Верховной Ради и Верховной Рады Крыма. Член "Батькивщины". На момент начала аннексии Крыма был замглавы Администрации президента.
- Слиденко Игорь Дмитриевич – судья Конституционного Суда Украины.
- Стець Юрий Ярославович – министр информационной политики. Один из членов ближайшего окружения президента Петра Порошенко.
- Супрун Ульяна – и. о. министра здравоохранения.
- Тука Георгий Борисович – заместитель министра временно оккупированных территорий. До этого – председатель Луганской областной военно-гражданской администрации. Также был руководителем волонтёрской группы "Народный тыл".
- Тупицкий Александр Николаевич – судья Конституционного Суда Украины.
- Турчинов Александр Валентинович – секретарь Совета нацбезопасности и обороны. Один из главных стратегов Революции Достоинства. Во время аннексии Крыма исполнял обязанности президента. Принимал решение о начале Антитеррористической операции на Донбассе. Известен своей резкой критикой России.
- Федорчук Владимир Ярославович – заместитель Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.
- Филатов Алексей Валерьевич – заместитель главы Администрации президента. Отвечает за правовое обеспечение выполнения функций президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, представительство президента в судах.
- Филатов Борис Альбертович – мер Днепра. В 2014 году работал заместителем губернатора Днепропетровской области, олигарха Игоря Коломойского.
- Цеголко Святослав Петрович – пресс-секретарь президента Петра Порошенко, бывший журналист "5 канала".
- Чалый Валерий Алексеевич – с июля 2015 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в США. С 1995 года работал в Украинском центром экономических и политических исследований (Центр Разумкова). С 2014 по 2015 год был заместителем главы Администрации Петра Порошенко.
- Черныш Вадим Олегович – министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
- Шаповал Виктория Валентиновна – руководитель офиса главы Администрации президента. В 2010 году Шаповал работала заместителем министра охраны окружающей природной среды Украины.
- Шаптала Наталья Константиновна – судья Конституционного суда Украины.
- Шевчук Станислав Владимирович – глава Конституционного суда Украины
- Юзькова Татьяна Леонидовна – новоизбранный член Центральной избирательной комиссии, экс-депутат Верховной Рады от Радикальной партии.
- Ярмак Дмитрий Борисович – генерал-майор, уполномоченный президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
- Абдулов Абдула Юсупович – бизнесмен, вид деятельности сконцентрирован преимущественно в аграрном секторе в Херсонской области.
- Антонов Виталий Борисович — глава Набсовета "Концерна Галнафтогаз" (сеть автозаправочных комплексов "ОККО"), глава Набсовета страховой компании "Универсальная", президент "Универсальной инвестиционной группы".
- Барщовский Тарас Ярославович – владелец компании T.B. Fruit (производитель соковых концентратов).
- Боголюбов Геннадий Борисович — украинский миллиардер, соучредитель и совладелец группы "Приват". Кстати, фамилии его партнера по бизнесу Игоря Коломойского в санкционном списке не оказалось.
- Бренер Михаил Александрович – бизнесмен, руководитель компании "Микрохим" (производство фармацевтических продуктов).
- Буряк Александр Васильевич – бизнесмен, до 2013 года вместе с братом владел "Брокбизнесбанком". Является совладельцем агрокомпании "Сварог Вест Груп".
Буряк Сергей Васильевич – бизнесмен, до 2013 года вместе с братом владел "Брокбизнесбанком". Является совладельцем агрокомпании "Сварог Вест Груп".
- Буткевич Геннадий Владиславович — украинский предприниматель, совладелец "АТБ-Маркет".
- Буян Сергей Иванович – глава правления "Черкассыгаз".
- Вадатурский Алексей Афанасьевич – генеральный директор предприятия "НИБУЛОН", вице-президент Украинской зерновой ассоциации.
- Василько Александр Леонидович – менеджер Днепровского крахмалопаточного комбината, принадлежащего структурам президента Петра Порошенко.
- Веревский Андрей Михайлович – президент агрохолдинга "Кернел Групп", входит в топ-15 богатейших украинцев.
- Вишневская Любовь Викторовна – председатель правления инсулинового завода "Индар".
- Демехин Вадим Борисович – директор фармакологического предприятия ООО "Опытный 3авод ГНЦЛС".
- Дзензерский Денис Викторович – бизнесмен, депутат, беспартийный, "Народный фронт". Ранее избирался от ВО "Батькивщина". САП и НАБУ обвиняло его в наличии многомиллионного бизнеса с Россией.
- Домнич Игорь Константинович – гендиректор ООО "Проминвест-Пластик".
- Доровский Александр Викторович – гендиректор ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".
- Дубневич Богдан Васильевич – депутат, фракция "Блок Петра Порошенко". Был одним из спонсоров партии "УДАР", которая влилась в БПП. Стал вместе с братом-депутатом фигурантом дела НАБУ.
- Дундич Ирина Викторовна – и.о. главы правления ЗАО "Сервис-реестр", компании-регистратора, которая работает с базами данных.
- Герега Александр Владимирович – внефракционный народный депутат, экс-член Партии регионов, голосовал за "диктаторские законы", собственник сети строительных магазинов "Эпицентр", "Новая Линия" и Новацентр (российская компания, которая работает в оккупированном Крыму).
- Герега Галина Федоровна – жена депутата Александра Гереги, вместе с мужем владеет сетью строительных гипермаркетов "Эпицентр"; в 2006-2014 годах – депутат Киевского городского совета, имеет бизнес в России.
- Григоришин Константин Иванович – олигарх, уроженец Запорожья, владелец бизнеса в России и Украине. До Революции Достоинства был гражданином России. Получил украинский паспорт от президента Порошенко, с которым имел длинную историю отношений, в том числе бизнесовых.
- Главные активы - группа "Энергетический стандарт", "Запорожтрансформатор", Сумское НПО им. Фрунзе, "Укрречфлот", ряд облэнерго.
- Гуменчук Александр Александрович – винницкий бизнесмен, совладелец нескольких предприятий, которые сдают имущество в аренду, производят и торгуют фармацевтическими препаратами.
- Ермаков Евгений Петрович – совладелец одного из крупнейших украинских ритейлеров "АТБ-Маркет".
- Жебровская Филя Ивановна – председатель наблюдательного совета ПАО "Фармак", сестра бывшего губернатора Донецкой области Павла Жебривского.
- Жеваго Константин Валентинович – внефракционный депутат Верховной Рады, миллиардер, владелец металлургической группы "Ferrexpo".
- Жукотанский Александр Васильевич – председатель Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов.
- Забор Сергей Иванович – директор дочернего предприятия "Львивдиалик" государственной акционерной компании "Укрмедпром".
- Загорий Владимир Антонович — председатель наблюдательного совета ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".
- Загорий Глеб Владимирович – депутат Верховной Рады фракции "БПП", бывший гендиректор ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".
- Заика Евгений Эдуардович – региональный директор в странах СНГ Acino Group и генеральный директор ООО "Фарма Старт".
- Заика Сергей Валерьевич – генеральный директор Химфармзавода "Красная звезда".
- Здаревская Юлия Михайловна – бывший гендиректор ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод".
- Злочевский Николай Владиславович – министр экологии времен Януковича, контролирует компанию Burisma. Бывший министр выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой. В 2016 году его сняли с международного розыска по постановлению Генпрокуратуры.
- Ивахив Степан Петрович – депутат Верховной Рады, член группы "Воля народа", совладелец группы компаний "Континииум", владеющей сетью заправок WOG и другими активами.
- Караманиц Федор Иванович – председатель правления ПАО ""Криворожский железорудный комбинат", который принадлежит структурам олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.
- Карачун Виктор Иванович – совладелец одного из крупнейших украинских ритейлеров АТБ-Маркет.
- Касминин Александр Владимирович – судья Конституционного Суда.
- Колесников Дмитрий Дмитриевич – председатель правления фармацевтического предприятия "Лекхим-Харьков".
- Корбан Геннадий Олегович – бизнесмен, бывший заместитель губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Участвовал в создании нескольких добробатов.
- Коротков Андрей Николаевич – возглавляет электросталеплавильный завод "Интерпайп сталь", принадлежащий олигарху Виктору Пинчуку.
- Костельман Владимир Михайлович – генеральный директор и фактический владелец крупнейший сети розничной торговли Fozzy Group.
- Косюк Юрий Анатольевич – миллиардер, владелец и председатель совета директоров группы аграрных компаний "Мироновский хлебопродукт". Был заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.
- Котвицкий Игорь Александрович – бизнесмен, депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт". Входит в окружение министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Крицкая Таисия Николаевна – директор фармацевтической компании "Астрафарм", связанной с Филей Жибровской.
- Крылов Владимир Владимирович – глава правления Луганского химико-фармацевтического завода.
- Кузив Роман Михайлович – директор калушского химзавода фармацевтической компании "Орисил".
- Лазакович Игорь Васильевич – руководитель ПАО "Сумыхимпром".
- Максимчук Анатолий Александрович – заместитель гендиректора медиагруппы StarLightMedia (телеканалы СТБ, ICTV и др.), принадлежащей олигарху Виктору Пинчуку.
- Малинская Елена Александровна – банкир, председатель правления "Банк Кредит Днипро".
- Мартынов Алексей Георгиевич – основатель финансово-промышленной группы "Приват"; по данным рейтинга самых богатых украинцев занимает 9 место с $904 миллионами.
- Мацола Роман Николаевич – депутат, фракция "Блок Петра Порошенко". Меценат, сооснователь компании "Перша приватна броварня".
- Митченко Татьяна Евгеньевна – руководитель НПО ООО "Экософт" (международная компания-производитель фильтров для очистки воды).
- Никитенко Алексей Николаевич – президент компании "Фитофарм", депутат Бахмутского городского совета.
- Осипов Евгений Валерьевич – генеральный директор компании "Кернел" — производителя и экспортера подсолнечного масла. На долю компании приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла.
- Парубочий Сергей Иванович – руководитель фармацевтической компании "Фармекс-групп".
- Педченко Сергей Анатольевич – руководитель ТОВ "Инженерно-проектный институт "ДОНИНЖПРОЕКТ".
- Перерва Валерий Игоревич – руководитель фармацевтической фирмы "Новофарм-Биосинтез".
- Пертин Алексей Владимирович – генеральный директор промышленно-инвестиционной группы "Smart Holding", которой владеет депутат "Опозиционного блока" Вадим Новинский.
- Попов Олег Николаевич – гендиректор холдинга "СКМ" олигарха Рината Ахметова.
- Разумный Андрей Георгиевич – руководитель фармацевтической компании "Валартин Фарма".
- Ружицкий Александр Леонидович – руководитель компании "Карат" (Хмельницкий), специализирующейся по производству ковров и ковровых изделий. Кроме них предприятие производит полипропиленовые нити BCF, красители для текстильной и полимерной продукции.
- Рыбалка Сергей Викторович – депутат, фракция Радикальной партии, член комитета Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. До прихода в Раду владел компанией S. Group, которая специализируется на производстве пищевых продуктов (арахис, фисташки, семечки, чипсы). Сейчас в собственниках его родственники. S. Group развивает торговые марки "Козацька слава" (до 2014 – "Козацька розвага"), Semki, "Мачо", RED, FunNut, KartoFun, Snekkin, целлюлозно-бумажное направление – Fantasy, Fantee.
- Рыженков Юрий Александрович – генеральный директор, председатель правления "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского.
- Сидоров Сергей Леонидович – председатель правления предприятия "Днепроазот", входящего в сферу влияния олигарха Игоря Коломойского.
- Скляров Виталий Леонидович – глава правления черкасского ПАО "Азот", принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу.
- Сотников Олег Витальевич – совладелец крупнейший сети розничной торговли Fozzy Group.
- Редер Анатолий Семенович – генеральный директор фармацевтической компании "ИнтерХим".
- Ренский Сергей Александрович – генеральный директор фармацевтической компании "Технолог" (Черкасская область).
- Рубчевский Валерий Николаевич – бывший генеральный директор коксохимического предприятия "Запорожкокс", входящего в холдинг Рината Ахметова и Вадима Новинского "Метинвест".
- Тарас Геннадий Васильевич – директор госпредприятия "Калушский исследовательско-экспериментальный завод Института химии поверхности НАН Украины".
- Телявский Владимир Иванович – директор "Киевского витаминного завода".
- Пинчук Виктор Михайлович – олигарх, основатель международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, зять президента Леонида Кучмы. В 2016 году попал в скандал из-за своей статьи в издании "The Wall Street Journal", где предлагал Украине пойти на компромиссы в отношениях с Россией.
- Рожкевич Олег Геннадьевич – руководитель фармацевтической компании "Фито-Лик-Инвест" (Харьков).
- Трутаев Игорь Викторович – директор химфармзавода "Красная звезда".
- Фридман Юрий Анатольевич – руководитель управления ОАО "Новотроицкое Рудоуправление", учредителями которого являются олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов.
- Фукс Павел Яковлевич – бизнесмен, который родился в Харькове, потом перебрался в Москву, где заработал крупный капитал, но из-за долгов вернулся в Украину. В Украине Фукс известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.
- Черненко Сергей Павлович – председатель правления, член наблюдательного совета "Первого Украинского Международного Банка" (ПУМБ). ПУМБ входит в финансово-промышленную группу System Capital Management (SCM) бизнесмена Рината Ахметова.
- Черновецкий Леонид Михайлович – экс-глава Киевского городского совета (с 2006 по 2012 год), известен под прозвищем "Космос". в 2014-м Черновецкий переехал в Грузию, где в 16-м году участвовал в парламентских выборах. Также экс-мэр занимается литературной деятельностью. По последним оценкам Forbes, Черновецкий попал в десятку самых богатых украинцев с состоянием в $680 млн. В июле 2017 года Генпрокуратура сообщила Черновецкому о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.
- Черновецкий Степан Леонидович – сын Леонида Черновецкого. В 2008-2009 годах – депутат Киевсовета. Президент Chernovetskyi Investment Group (CIG). В 2016 году в Барселоне в ходе спецоперации местных правоохранителей по подозрению в отмывании денег задержаны 11 человек, среди них – Степан Черновецкий, которого позже апелляционный суд Барселоны выпустил на свободу.
- Черняев Святослав Владимирович – был руководителем Публичного акционерного общества "Монфарм", которое занимается изготовлением фармацевтических препаратов.
- Чигирь Роман Леонидович – совладелец "Фоззі Груп", в которую входят сети супермаркетов "Сильпо", "Фора", "Fozzy".
- Черняев Святослав Владимирович – председатель правления харьковского ПАО "Стома", занимающегося производством фармацевтических препаратов.
- Черняк Роман Евгеньевич – генеральный директор предприятия ЧАО "АвтоКрАЗ".
- Юров Валерий Анатольевич – директор ООО "АРСЕНАЛ ГРУПП". На сайте компании указано, что это крупнейший производитель добавок в ПВХ продукцию и лакокрасочные материалы на территории СНГ. Они также попали под санкции.
- Юрушев Леонид Леонидович – украинский предприниматель, миллиардер. Непубличный, но очень влиятельный. Владелец ПАО "Днепровагонремстрой", "Коростенский завод МДФ", "InterContinental Kiev", "Fairmont Grand Hotel Kyiv" и т.д.
- Ярославский Александр Владиленович – один из богатейших людей Украины, президент группы "Development Construction Holding", бывший владелец футбольного клуба "Металист", который он продал олигарху времен Януковича Сергею Курченко.
- Шаповалов Валерий Афанасьевич – руководитель предприятий "Фактория", ООО "Югтраст", ООО "Югтраст-агро", "Агро-нива", "Фактория-АГРО".
- Шимкив Дмитрий Анатольевич – экс-заместитель главы Администрации президента Порошенко, во время Євромайдана ушел в отпуск с поста гендиректора "Microsoft Украина".
Медиаменеджеры, журналисты, писатели, юристы и общественные деятели, ученые и политические деятели
- Бенкендорф Егор Андреевич – генеральный директор телеканала "112".
- Богуцкий Александр Андреевич – продюсер, телевизионный менеджер.
- Бородянский Владимир Владимирович – генеральный директор телеканала СТБ и руководитель группы StarLightMedia.
- Гупало Олег Семенович – заместитель главы правления, технический директор АО "Днипроазот" олигарха Игоря Коломойского.
- Голобуцкий Алексей Петрович – политтехнолог.
- Глотов Александр Викторович – сотрудник Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Харькове, руководитель группы по работе с оперативным персоналом, АЗДУ и организационному обеспечению технологических процессов диспетчерской службы Регионального диспетчерского центра Северного региона
- Джемилев Мустафа Абдулджемиль – в прошлом – много лет возглавлял Меджлис крымскотатарского народа; депутат, член фракции Блок Петра Порошенко.
- Карась Евгений Валерьевич – коллекционер, галерист, куратор, президент Ассоциации деятелей современного искусства Украины. Вероятнее всего, в список должен был попасть Евгений Карась, который является лидером националистического движения "С14". Но он намного моложе.
- Корчинский Дмитрий Александрович – политик и гражданский деятель, лидер националистической партии "Братство".
- Коханивский Николай Николаевич – один из лидеров Конгресса украинских националистов. Принимал участие в АТО как комбат батальона ОУН.
- Локотко Владимир Владимирович – генеральный директор "Нового канала".
- Магера Андрей Иосифович – юрист, бывший зампредседателя Центральной избирательной комиссии Украины.
- Ницой Лариса Николаевна – украинская писательница и общественный деятель, известна многочисленными скандалами относительно языкового вопроса.
- Перцев Сергей Александрович – генеральный директор телеканалов "М1" и "М2".
- Портников Виталий Эдуардович – журналист.
- Рудьковский Николай Николаевич – экс-министр транспорта и связи в правительстве Виктора Януковича (2006-2007 года) и один из лидеров Социалистической партии времен Александра Мороза. В июне 2014 года бросил камень в посольство Российской Федерации в Украине. Несмотря на это, участники акции протеста под посольством облили его зелёнкой и потребовали продать принадлежащий ему автомобиль, а вырученные деньги передать украинской армии. В сентябре был задержан в Москве в связи с событиями под посольством.
- Стемпицкий Андрей Любомирович – командир Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора", участвовал в гражданской блокаде Крыма, после ухода Дмитрия Яроша является одним из руководителей "Правого сектора".
- Сушкевич Валерий Михайлович – украинский политический и общественный деятель, бывший народный депутат. Глава паралимпийского комитета.
- Тарасенко Андрей Иванович – глава политической партии "Правый сектор", первый замглавы общественной организации "Тризуб имени Степана Бандеры".
- Ткаченко Александр Владиславович – руководитель олигархического медиа-холдинга "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому.
- Тютюнников Александр Петрович (Тютюнникiв Олександр Петрович) - нам не удалось выделить человека, которому могли бы угрожать российские санкции. В украинских реестрах есть Тютюнніков Олександр Петрович, 1951 года, уроженец Белгородской области (дата и страна рождения совпадают); директор киевского ООО "Евро Полимер Компаунд", собственник которого владеет несколькими компаниями в Луганской области; в середине 2000-х Тютюнников значился владельцем незначительного пакета акций и членом правления луганского ОАО "Объединение "Склопластик".
- Тягнибок Олег Ярославович – лидер националистической партии "Свобода". Всегда выступал с резкой антироссийской риторикой. Был весьма медийным персонажем в России, где из него сделали символом "возрождения украинского нацизма". В 2013 году был одним из лидеров Революции Достоинства. Создавал добровольческий батальйон "Свободи".
- Фарион Ирина Дмитриевна – бывший депутат Верховной Рады, член партии "Свобода". Принципиальная националистка, критик использования русского языка в Украине. В юности была членом Компартии.
- Чебанов Валентин Анатольевич – член-корреспондент Национальной академии наук Украины. Первый заместитель генерального директора по научной работе в Научно-техническом комплексе "Институт монокристаллов".
- Шимкив Дмитрий Анатольевич – экс-заместитель главы Администрации президента Порошенко, во время Євромайдана ушел в отпуск с поста гендиректора "Microsoft Украина".
- Янковский Николай Андреевич – экс-народный депутат Украины, в 2013 году назначен внештатным советником Януковича. В 2010 продал свой пакет акций "Стирола" Дмитрию Фирташу.
- Яценюк Арсений Петрович – бывший премьер-министр, лидер партии "Народный фронт".