10 висновків із санкцій Росії та що відомо про людей зі списку

Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и блокировку имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление средств из России в Украину.

Таким образом Кремль ответил на санкции Украины против российских граждан и компаний. В РФ также отметили – список не окончательный, его могут как расширить, так и сократить.

Среди людей, попавших под российские санкции – украинские судьи, депутаты, министры, чиновники, крупные предприниматели и активисты.

"Украинская правда" рассказывает подробно, какие люди и компании попали под санкции России, а также что это все значит.

10 выводов из санкционного списка

Вывод 1. Много личностей, несмотря на свой статус, под санкции не попали

Вот всего часть примеров: депутат и бизнес-партнер президента Игорь Кононенко, олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, миллиардер-депутат Вадим Новинский, президент футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис, а также лидер движения "Украинский выбор" и кум Путина Виктор Медведчук.

В списке отсутствуют Юрий Бойко и Сергей Левочкин.

Также в списке нет лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового и бывшей военнослужащей ВСУ, задержанной по подозрению в организации госпереворота Надежды Савченко.

Под санкции попали всего 2 депутата от "Оппозиционного блока" – Юрий Мирошниченко (возможно, по ошибке) и Юлий Йоффе. В то же время в списке оказалась вся фракция Радикальной партии, кроме недавно зашедшего в парламент Александра Гулака.

В списках нет Николая Мартыненко, но есть, например Арсений Яценюк, который не имеет никакой формальной должности кроме лидера "Народного фронта".

Из трех высших должностных лиц страны, в списке присутствует только спикер Андрей Парубий. В список внесена также ведущий член переговорной группы от Украины в Минске Ирина Геращенко.

"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки", – объяснил отсутствие в списке Петра Порошенко пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вывод 2. Санкции готовились как минимум с начала осени

Например, в список попали все судьи Конституционного суда кроме двух. Не внесли туда Ирину Завгороднюю и Олега Первомайского – двух судей, которых назначили в КСУ еще 20-го сентября.

К такому выводу также подталкивает уже упомянутая ситуация с Радикальной партией Ляшко. В списке присутствуют все члены фракции в Раде, кроме одного – Александра Гулака. Он стал депутатом совсем недавно, вместо ушедшей в Центральную избирательную комиссию 20 сентября Татьяны Юзьковой. А вот как раз ее в списке указали.





Вывод 3. В списке допущены странные ошибки

Самый курьезный случай – ошибка с Карасями. В список попал украинский галерист Евгений Карась, судя по всему, его перепутали с лидером националистической организации "С14".

Также в списке есть некий "Черновецкий Степан Михайлович". Скорее всего речь о сыне Леонида Черновецкого, вот только с ним у Степана Михайловича совпадает лишь дата рождения. А вот отчество и место рождения – отличаются.

Также не единожды встречались ошибки в датах и местах рождения.

Вывод 4. Back in USSR

В советских документах как место рождения сначала указывали населенный пункт и область, потом советскую республику (например, УССР), а далее – СССР.

Но авторы санкционного списка решили "по-разному" подойти к Украине и другим бывшим республикам Союза.

Так, если человек родился в Украине или России – место рождения обозначали как "СССР", если же в других республиках – то "Молдавская ССР", "Туркменская ССР", "Узбекская ССР" и т.д.

Вывод 5. Нелюбовь к украинской фарме

Среди бизнесменов, попавших под санкции, в основном, представители аграрного сектора, металлургии и сетевой розничной торговли.

Тем не менее, даже на их фоне невооруженным взглядом выделяется излишнее засилие фармацевтических компаний. Некоторые из них даже гуглятся с трудом, а чтобы найти фотографию представленных фармацевтов, нужно очень сильно потрудиться.





Вывод 6. Месть за Евромайдан

В списке очень заметно присутствие активных участников Евромайдана– сотники, лидеры Правого сектора, участники АТО, командиры некоторых добробатов.

Это и упомянутый Парубий, Андрей Левус, Дмитрий Ярош, Мустафа Найем, Юрий Береза,

Санкции против большинства депутатов, вероятно, обусловлены исключительно их участием в боевых действиях на Донбассе. Все они, кроме списка депутатов, помещены и в список под условным названием "Силовики".





Вывод 7. Неочевидные жертвы

Большое количество людей, попавших в "список 322", очень сложно ассоциируются с созданием проблем России.

Если присутствие политического руководства парламентских партий или членов Кабмина хоть можно объяснить, то попадание под санкции члено группы "Еврооптимисты", бывшего члена ЦВК Андрея Магеры, одного со всего состава, или, скажем, директора ДБР Романа Трубы, который вообще ничего еще не успел сделать, выглядят совершенно немотивированно.

Как и, скажем, санкции против уполномоченного президента по правам детей.

Кроме того, в списке есть люди, которых даже не удалось идентифицировать.

Вывод 8. Одни министры есть, других– нет

С подсанкционными министрами тоже получилась какая-то путаница. В список санкций прогнозировано не попал премьер Владимир Гройсман. Так же, как и все члены правительства, входящие в его группу влияния: вице-премьер Владимир Кистион, глава Минсоца Андрей Рева и министр Кабмина Александр Саенко.

Квоты БПП и "Народного фронта" также неравномерно получили санкционного пирога.

Под санкции, скажем, попала и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун или глава Минонформа Юрий Стець, но не попали также близкие к президенту Геннадий Зубко или Степан Кубив, Павел Розенко или Игорь Насалик.

Точно так же свою порцию санкций получил глава МВД Арсен Аваков, но другой ключевой член квоты НФ глава Минюста Павел Петренко санкций избежал.

Вывод 9. Любовь к водке

В списке санкций нет ни одного украинского производителя водки.

Вывод 10. Олигархи есть, и нет

Хотя физически в списке отсутствуют фамилии большинства украинских олигархов и миллиардеров, но косвенно кремлевские составители упомянули почти всех.

Например самого Рината Ахметова названо не были, однако генеральные менеджеры его холдингов в списке присутствуют. Как и люди Вадима Новинского, Игоря Коломойского и други.

С первой десятки богатейших украинцев в "список 322" не попал, по известным причинам, только Порошенко.

С первой же двадцатки избежать русского внимания каким-то образом удалось только членам парламентской группы "Видродження" Виталию Хомутынику и Валерию Богуслаеву. Не попали под санкции и братья Суркисы, на что, наверное, повлияло их тесное общение с Виктором Медведчуком.

Полный список здесь. Ниже - перечень политиков, бизнесменов и общественных деятелей по группам.