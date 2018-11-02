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Садовий відповів на пропозицію Тимошенко

П'ятниця, 2 листопада 2018, 19:18
Садовий відповів на пропозицію Тимошенко

Очільник партії "Самопоміч" Андрій Садовий відреагував на заяву лідера ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко про відкритість до співпраці.

Відповідь він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Садовий звинуватив Тимошенко в нещирості.

"Заява Тимошенко - звичайна технологія, спрямована на те, аби здобути симпатії львів’ян. Хід думок Юлії Володимирівни простий - у Львові треба говорити хороші слова про мера Садового, за якого голосують львів’яни, і Вакарчука, якого люблять як громадського діяча і співака. Жодної щирості тут немає", - зазначив лідер партії "Самопоміч".

Він додав, що виборці "хочуть справжніх змін, а не повернення старих схем".

Раніше Юлія Тимошенко заявила про відкритість до співпраці з партією "Самопоміч", з політсилою Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" і музикантом, громадським діячем Святославом Вакарчуком.

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Українська правда

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Теми: СадовийТимошенковибори
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