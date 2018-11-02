Тимошенко зробила пропозицію Гриценку, Садовому і Вакарчуку

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про відкритість до співпраці з партією "Самопоміч", з політсилою Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" і музикантом, громадським діячем Святославом Вакарчуком.

Про це вона зазначила на прес-конференції у Львові, інформує у п'ятницю прес-служба "Батьківщини".

"Ми готові до співпраці з партією "Самопоміч", зі Святославом Вакарчуком, якщо він піде у політику, із "Громадянською позицією" Анатолія Гриценка. Ми прагнемо об’єднати в роботі на Україну всі демократичні сили", – заявила Тимошенко.

Екс-прем’єр запропонувала "оцінювати підтримку політичних сил за результатами місцевих виборів".

На думку Тимошенко, її команда "здобуде перемогу і на президентських, і на парламентських виборах".

Читайте також: "Обери мене. Кандидати у президенти відповідають, чому за них треба голосувати"

Чергові вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Згідно з останнім соцопитуванням, найбільший рейтинг серед потенційних кандидатів - у лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко - 13,4%, у шоумена Володимира Зеленського - 7,6%.

За чинного президента Петра Порошенка та лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка готові проголосувати по 7% українців.

Читайте більше: "Наступний (не)прохідний? Як Садовий конкурує з Гриценком"

Рейтинг музиканта і громадського діяча Святослава Вакарчука становить 4,9%.

Читайте також: "Я готовий принести в жертву творчість". Про що говорив Вакарчук у Харкові"

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка вже оголосила, що братиме участь у президентських виборах, пообіцяла нинішній владі "політичний кінець".

Чинний президент Петро Порошенко раніше заявляв, що оголосить, чи піде на вибори президента України, після старту передвиборчої кампанії.

Відповідно до закону "Про вибори президента України", Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше як за 91 день до дня голосування. Отже, це припаде на кінець грудня 2018 року.

31 жовтня під час зустрічі з представниками бізнесу Порошенко закликав зупинити передвиборчий наступ популістів, та не допустити їх до влади.

Читайте також: "Він і Вона. До чого готуються штаби Порошенка і Тимошенко"