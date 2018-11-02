Екс-гравець збірної України з футболу відмовився працювати на російському ТБ

Футбольний експерт і колишній футболіст національної збірної України з футболу Євген Левченко розповів про те, що йому пропонували роботу на російському телебаченні.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

"Кілька разів дзвонили з "Матч ТВ", пропонували роботу. Я спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Адже я 4 роки не відвідував Росію зі зрозумілих причин, у мене чітка позиція з цього приводу. Сказав їм, що на даний момент спільна робота неможлива. Поки є конфлікт між двома державами, я не зможу пояснити самому собі мотиви, чому я їду туди працювати", - розповів Левченко

Він додав, що для нього це питання закрите.

"В плані фінансів там були безмежні можливості. Це в кілька разів більше, ніж я отримую за роботу і в Україні, і в Нідерландах", - заявив колишній гравець збірної.

Євген Левченко в період з 2002 по 2009-й рік провів за збірну України з футболу вісім матчів.