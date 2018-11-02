Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-гравець збірної України з футболу відмовився працювати на російському ТБ

П'ятниця, 2 листопада 2018, 22:57
Екс-гравець збірної України з футболу відмовився працювати на російському ТБ

Футбольний експерт і колишній футболіст національної збірної України з футболу Євген Левченко розповів про те, що йому пропонували роботу на російському телебаченні.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

"Кілька разів дзвонили з "Матч ТВ", пропонували роботу. Я спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Адже я 4 роки не відвідував Росію зі зрозумілих причин, у мене чітка позиція з цього приводу. Сказав їм, що на даний момент спільна робота неможлива. Поки є конфлікт між двома державами, я не зможу пояснити самому собі мотиви, чому я їду туди працювати", - розповів Левченко

Він додав, що для нього це питання закрите.

"В плані фінансів там були безмежні можливості. Це в кілька разів більше, ніж я отримую за роботу і в Україні, і в Нідерландах", - заявив колишній гравець збірної.

Євген Левченко в період з 2002 по 2009-й рік провів за збірну України з футболу вісім матчів.

Теми: футболтелебаченняРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
футбол
Суд знову відсторонив від посади Павелка
Оголосили склад матчу зірок із Шевченком та Зінченком на підтримку України
На Закарпатті затримали злодіїв, які пограбували ексфутболіста збірної і "Шахтаря"
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: