Північна Кароліна стала 20-тим штатом США, який визнав Голодомор геноцидом

Північна Кароліна стала 20-тим штатом США, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Посольство України в США.

"Північна Кароліна в особі Губернатора штату Роя Купера офіційно приєдналася до вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні та визнала цю трагедію геноцидом", - йдеться у повідомленні посольства.

"Голодомор був спеціально створений радянським режимом для того, щоб покарати вільнодумних українців за їхній спротив його економічному, політичному і соціальному гнобленню", - йдеться у прокламації, підписаній губернатором.

Як повідомлялось, 4 жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.