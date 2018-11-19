Северная Каролина стала 20-ым штатом США, который признал Голодомор геноцидом

Северная Каролина стала 20-ым штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"Северная Каролина в лице Губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом", - говорится в сообщении посольства.

"Голодомор был специально создан советским режимом для того, чтобы наказать свободомыслящих украинцев за их сопротивление его экономическому, политическому и социальному угнетению", - говорится в прокламации, подписанной губернатором.

Как сообщалось, 4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.