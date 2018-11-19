Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Северная Каролина стала 20-ым штатом США, который признал Голодомор геноцидом

Понедельник, 19 ноября 2018, 23:52

Северная Каролина стала 20-ым штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"Северная Каролина в лице Губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом", - говорится в сообщении посольства.

"Голодомор был специально создан советским режимом для того, чтобы наказать свободомыслящих украинцев за их сопротивление его экономическому, политическому и социальному угнетению", - говорится в прокламации, подписанной губернатором.

Как сообщалось, 4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Темы: голодоморгеноцидСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
голодомор
Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом народа Украины
Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Мы целую жизнь по нему ходили!Как самый длинный деревянный мост Украины спасал людей во время Голодомора
Последние новости
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
Все новости...
Реклама: