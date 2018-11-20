Северная Каролина стала 20-ым штатом США, который признал Голодомор геноцидом

133 просмотра
Вторник, 20 ноября 2018, 00:52

Северная Каролина стала 20-ым штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"Северная Каролина в лице Губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом", - говорится в сообщении посольства.

"Голодомор был специально создан советским режимом для того, чтобы наказать свободомыслящих украинцев за их сопротивление его экономическому, политическому и социальному угнетению", - говорится в прокламации, подписанной губернатором.

Как сообщалось, 4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Темы: голодомор геноцид США
powered by lun.ua
По теме
Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом 15 ноября 2018, 02:51
Варфоломей объяснил, почему Украинской церкви дают автокефалию 14 ноября 2018, 13:56
Белый дом почтил жертв коммунизма, в том числе Голодомора 8 ноября 2018, 07:51
Все новости
Главные новости
Чалый: пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США
Брат кандидата из РФ на пост главы Интерпола представляет Украину в ОБСЕ – СМИ
Новости дня: новый кандидат в президенты, монетизация субсидий и скандал с Интерполом
ПА НАТО выступает за четкую перспективу членства для Украины
Все новости
Опыт

16 советов, как сделать праздник в своем городе из желания и друзей

социум

Кто такие наноинфлуенсеры, и есть ли они среди нас

Поиск по сайту
Архив
Весь архів