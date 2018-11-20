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SpaceX отримала дозвіл на запуск на орбіту 12 тис супутників інтернету

Вівторок, 20 листопада 2018, 02:43

Компанія SpaceX отримала зелене світло від влади США на виведення на орбіту близько 12 тисяч супутників, призначених для надання доступу до інтернету.

Про це повідомляє phys.org.

Американська Федеральна комісія з комунікацій (FCC) оголосила про дозвіл SpaceX запустити 7 518 супутників на додаток до схвалених раніше 4 425.

Жоден з супутників ще не запущений.

Відповідно до правил FCC компанія Ілона Маска має шість років, щоб запустити на орбіту половину супутників і дев'ять років для завершення створення супутникової мережі.

SpaceX планує, що більшість супутників будуть літати по навколоземній орбіті на висоті від 335 до 346 кілометрів.

Така низька орбіта пояснюється необхідністю скоротити час з'єднання між користувачами Інтернету на Землі і космічними супутниками.

При цьому наголошується, що таку низьку висоту може бути важко підтримувати, а малі супутники мають коротший термін служби, ніж великі.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, з моменту створення в 1957 році першого в світі штучного супутника "Супутник", людство відправило в космос трохи більше 8 000 об'єктів.

Вважається, що від чверті до половини з них досі функціонують.

Теми: космостехнологіїінтернет
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