SpaceX получила разрешение на запуск на орбиту 12 тыс спутников интернета

Компания SpaceX получила зеленый свет от властей США на выведение на орбиту около 12 тысяч спутников, предназначеных для предоставления доступа к интернету.

Об этом сообщает phys.org.

Американская Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) объявила о разрешении SpaceX запустить 7 518 спутников в дополнение к одобренным ранее 4 425.

Ни один из спутников еще не запущен.

В соответствии с правилами FCC компания Илона Маска есть шесть лет, чтобы запустить на орбиту половину спутников и девять лет для завершения создания спутниковой сети.

SpaceX планирует, что большинство спутников будут летать по околоземной орбите на высоте от 335 до 346 километров.

Такая низкая орбита объясняется необходимостью сократить время соединения между пользователями Интернета на Земле и космическими спутниками.

При этом отмечается, что такую низкую высота может быть трудно поддерживать, а меньшие спутники имеют более короткий срок службы, чем крупные.

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, с момента создания в 1957 году первого в мире искусственного спутника "Спутник", человечество отправило в космос чуть более 8 000 объектов.

Считается, что от четверти до половины из них все еще функционируют.