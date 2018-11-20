Країни Євросоюзу розширюють військову співпрацю

Держави Євросоюзу домовилися розширити постійну співпрацю в оборонній сфері.

Про це пише DW.

На зустрічі в Брюсселі в понеділок, 19 листопада, глави МЗС та міністерств оборони країн ЄС схвалили здійснення 17 проектів в рамках "постійної структурної співпраці" - Permanent Structured Cooperation (PESCO).

Вони стосуються, крім іншого, розробки нових систем озброєння і створення навчального закладу для підвищення кваліфікації співробітників спецслужб.

Німеччина бере участь, зокрема, в проекті спільного використання військових баз. Крім того, підтримувані урядом ФРН проекти розробки безпілотних літальних апаратів і бойових вертольотів Tiger Mark III будуть здійснюватися в рамках PESCO.

"Це крок у напрямку європейської армії", - прокоментувала ініціативу міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен.

"Постійне структурне співробітництво" було розпочато в листопаді 2017 року, до нього приєдналися 23 країни Євросоюзу.

Проект не підтримали Данія, Ірландія, Мальта, Португалія і Велика Британія, яка має намір залишити ЄС в березні 2019 року.