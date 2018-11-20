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Страны Евросоюза расширяют военное сотрудничество

Вторник, 20 ноября 2018, 03:45

Государства Евросоюза договорились расширить постоянное сотрудничество в оборонной сфере.

Об этом пишет DW.

На встрече в Брюсселе в понедельник, 19 ноября, главы МИДов и министерств обороны стран ЕС одобрили осуществление 17 проектов в рамках "постоянного структурного сотрудничества" - Permanent Structured Cooperation (PESCO).

Они касаются, помимо прочего, разработки новых систем вооружения и создание учебного заведения для повышения квалификации сотрудников спецслужб.

Германия участвует, в частности, в проекте совместного использования военных баз. Кроме того, поддерживаемые правительством ФРГ проекты разработки беспилотных летательных аппаратов и боевых вертолетов Tiger Mark III будут осуществляться в рамках PESCO.

"Это шаг в направлении европейской армии", - прокомментировала инициативу министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"Постоянное структурное сотрудничество" было начато в ноябре 2017 года, к нему присоединились 23 страны Евросоюза.

Проект не поддержали Дания, Ирландия, Мальта, Португалия и Великобритания, которая намерена покинуть ЕС в марте 2019 года.

Темы: ЕСармия
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