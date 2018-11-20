"Євробляхи" заблокували прикордонний перехід на білорусько-українському кордоні

З 19 на 20 серпня прикордонні переходи "Нова Гута - Нові Яриловичі" заблокували з української сторони власники машин з литовськими номерами.

Про це пише "Білоруський партизан".

Прикордонники попереджають про порушення транспортного потоку і руху рейсових автобусів. Деякі пасажири змушені були проходити кордон пішки і самостійно добиратися до міста.

Про ситуацію на кордоні редакції "Сильних новин" повідомив пасажир рейсового автобуса Київ-Гомель, який повинен був прибути в кінцевий пункт до опівночі:

"Автобус зупинила поліція і повідомила, що на кордоні страйк. На в'їзді на прикордонний перехід поперек дороги на "аварійці" стояло близько 10 машин, і близько 20 осіб, які просто ходили по колу. Вони не впускали і не випускали ні машини, ні рейсові автобуси. Я змушений був вийти з автобуса і пройти два кордони пішки".

У телефонній розмові з оперативним черговим прикордонного контролю стало відомо, що на даний момент порушено рух транспорту через кордон. Тих, хто наважується перетнути кордон, випускають на нейтральну територію. Але, за словами прикордонників, всі поверталися назад.

Оперативний черговий на українській стороні не зміг відповісти на питання, як довго триватиме ця акція, і що робити вранці пасажирам, які планують в'їхати в Україну.

В районі другої ночі стало відомо, що страйкуючі стали частково пропускати машини з білоруськими номерами. Прикордонник порекомендував всім, хто найближчим часом планує перетинати кордон, заздалегідь перед виїздом уточнити ситуацію на прикордонному переході.

Як повідомлялося, 8 листопада Верховна Рада проголосувала за законопроект №8487, що вводить нові акцизи на розмитнення автомобілів.

Того ж дня парламент проголосував за законопроект №8488, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Громадська організація "Авто Євро Сила" запланувала на 20 листопада у 46 містах України початок безстрокової "акції громадської непокори".

Зазначається, що протести триватимуть до "отримання результатів щодо питання відміни законопроектів №8487 та №8488, які були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема - про відміну коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу".