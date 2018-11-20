Україна може отримати 7 млн скарг до ЄСПЛ через земельний мораторій

Близько 7 мільйонів українців можуть поскаржитися до Європейського суду з прав людини через заборону на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Про це розповіла суддя ЄСПЛ Ганна Юдківська в інтерв'ю "Європейської правді".

"Я не хочу навіть уявляти цього моменту. Тому розраховую, що держава буде діяти добросовісно, і ми цього уникнемо: мораторій якимось чином буде змінений і більше не означатиме абсолютно непропорційного втручання держави у право власності індивідуума", - сказала Юдківська.

Вона зазначила, що це питання є пріоритетом також для Комітету міністрів Ради Європи, де від України вимагають план дій, як саме ці зміни мають відбутися.

"Причому немає вимоги повністю скасувати мораторій вже завтра. Але держава має щось зробити для 7 мільйонів своїх громадян, щоб не допустити подальшого порушення їхнього права власності", - скала суддя.

В той же час Юдківська підкреслила, що ЄСПЛ, визнавши мораторій таким, що порушує право на власність, у своєму рішення чітко не визначив можливість призначення грошових компенсацій.

"Суд був дуже-дуже обережним щодо цього чутливого питання. Ми добре пам’ятаємо сумний досвід із пілотною "справою Іванова", після якої до нас надійшло тисячі схожих скарг. Та якщо у справі Іванова є 200 тисяч потенційних заявників, права яких порушені, то у справі щодо мораторію їхня кількість може сягати 7 мільйонів", - сказала вона.

Європейська правда