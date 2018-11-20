Аваков показав французькі гелікоптери, які передадуть Україні

2758 переглядів
Вівторок, 20 листопада 2018, 09:57

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото перших гвинтокрилів Airubus Н225 Super puma, які виготовляють у Франції для України.

Про це він написав у Twitter.

"Перші гвинтокрили для України Airubus Н225 Super puma - практично готові! Наші французькі партнери завершують збірку, налагодження і випробувальні польоти", - заявив міністр.

Аваков додав, що у  грудні гелікоптери передадуть Державній службі з надзвичайних ситуацій України і Національній поліції.

Також він зазначив, що українські пілоти вже знайомляться з машинами і напрацьовують досвід.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та Державний секретар Міністерства економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан підписали угоду про офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Згідно з документом планується поповнити вертолітний парк МВС 55 надсучасними гелікоптерами компанії "Airbus Helicopters".

Українська правда
Теми: Аваков МВС авіа Франція
powered by lun.ua
По темі
Поліція обшукала оцінювача "рюкзаків Авакова" 19 листопада 2018, 11:26
Інтерпол не для Путіна: розгорається протест проти призначення розвідника РФ 19 листопада 2018, 11:12
До будинку глави МВС приїхали активісти: "Аваков, йди!" 17 листопада 2018, 12:50
Усі новини
Головні новини
Бойка і Льовочкіна виключили з Опоблоку
НБУ оприлюднив список 25 банків-порушників нормативів
МЗС прокоментувало родинні зв’язки постпреда України при ОБСЄ з кандидатом РФ на пост глави Інтерполу
Чалий: Пранкери намагаються дискредитувати Україну в США
Усі новини
Досвід

Навіщо українець їде в експедицію на пошуки загубленого племені

Досвід

16 порад, як зробити свято у своєму місті з бажання та друзів