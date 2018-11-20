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Аваков показав французькі гелікоптери, які передадуть Україні

Вівторок, 20 листопада 2018, 08:57
Аваков показав французькі гелікоптери, які передадуть Україні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото перших гвинтокрилів Airubus Н225 Super puma, які виготовляють у Франції для України.

Про це він написав у Twitter.

"Перші гвинтокрили для України Airubus Н225 Super puma - практично готові! Наші французькі партнери завершують збірку, налагодження і випробувальні польоти", - заявив міністр.

Аваков додав, що у  грудні гелікоптери передадуть Державній службі з надзвичайних ситуацій України і Національній поліції.

 
 
 

Також він зазначив, що українські пілоти вже знайомляться з машинами і напрацьовують досвід.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та Державний секретар Міністерства економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан підписали угоду про офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Згідно з документом планується поповнити вертолітний парк МВС 55 надсучасними гелікоптерами компанії "Airbus Helicopters".

Українська правда
Теми: АваковМВСавіаФранція
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