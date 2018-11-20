Аваков показал французские вертолеты, которые передадут Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото первых вертолетов Airubus Н225 Super puma, которые производят во Франции для Украины.

Об этом он написал в Twitter.

"Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma - практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты", - заявил министр.

Аваков добавил, что в декабре вертолеты будут переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины и Национальной полиции.

Также он отметил, что украинские пилоты уже знакомятся с машинами и нарабатывают опыт.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан подписали соглашение об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты.

Согласно документу планируется пополнить вертолетный парк МВД 55 самыми современными вертолетами компании "Airbus Helicopters".