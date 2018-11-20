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Борг України за рішеннями судів можна порівняти з розміром держбюджету – суддя ЄСПЛ

Вівторок, 20 листопада 2018, 09:50

Суддя Європейського суду з прав людини Ганна Юдківська стверджує, що Україна не змогла визначити суму своєї заборгованості за рішеннями національних судів, винесеними проти держави, державних підприємств або організацій.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Європейській правді", посилаючись на консультації Суду з Україною.

За словами Юдківської, ця інформація була потрібна ЄСПЛ через те, що до минулого року на розгляді Суду було понад 12 тисяч скарг від українських громадян та організацій, які стикнулися з невиконанням судових рішень в Україні.

При цьому держава не могла визначитися навіть із тим, скільки таких невиконаних рішень є в реєстрі.

"Мін'юст давав різні цифри, скільки у нас є цих невиконаних рішень, чи 120, чи 200 тисяч", - зауважила суддя.

Також лишається незрозумілим, яку суму заборгувала Україна. Відомо лише, що йдеться про вкрай високу заборгованість.

"Ніхто не в курсі. Схоже, навіть Мін'юст цього не знає. Принаймні, на офіційній зустрічі в ЄСПЛ представники міністерства казали, що вони "на стадії підрахунків", і порахувати це справді дуже важко. Але у попередніх оцінках фігурувала сума, порядок якої можна порівняти з розміром державного бюджету", - пояснила Юдківська.

Як відомо, від 2004 року ЄСПЛ регулярно виносив рішення за типовими скаргами проти України - так званим клонам "справи Іванова".

ЄСПЛ визнав це порушенням Європейської конвенції з прав людини, у кожному рішенні зобов’язуючи Україну не лише виконати конкретне судове рішення, а й сплатити скаржниками додаткову компенсацію. Після цього тисячі українців почали звертатися до ЄСПЛ із аналогічними скаргами. "Клон справи Іванова" став найбільшою групою справ в історії Суду та суттєво ускладнив його роботу.

Детальніше про скарги проти України в ЄСПЛ читайте в інтерв’ю Ганни Юдківської: "Уявіть, що 7 мільйонів українців підуть до Страсбурга через земельний мораторій".

Теми: Українаборгправа людини
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