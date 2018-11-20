Долг Украины по решениям судов можно сравнить с размером госбюджета – судья ЕСПЧ

Судья Европейского суда по правам человека Анна Юдковская утверждает, что Украина не смогла определить сумму своей задолженности по решениям национальных судов, вынесенным против государства, государственных предприятий или организаций.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде", ссылаясь на консультации Суда с Украиной.

По словам Юдковской, эта информация будет нужна ЕСПЧ из-за того, что до прошлого года на рассмотрении суда было более 12 тысяч жалоб от украинских граждан и организаций, столкнувшихся с невыполнением судебных решений в Украине.

При этом государство не могло определиться даже с тем, сколько таких невыполненных решений есть в реестре.

"Минюст давал разные цифры, сколько у нас есть этих невыполненных решений, или 120 тысяч, или 200 тысяч", - отметила судья.

Также остается неясным, какую сумму задолжала Украина. Известно лишь, что речь идет об очень высокой задолженности.

"Никто не в курсе. Похоже, даже Минюст этого не знает. По крайней мере, на официальной встрече в ЕСПЧ представители министерства говорили, что они "на стадии подсчетов", и посчитать это действительно очень трудно. Но в предыдущих оценках фигурировала сумма, порядок которой сопоставим с размером государственного бюджета", - пояснила Юдковская.

Как известно, с 2004 года ЕСПЧ регулярно выносил решения по типовым жалобам против Украины - так называемым "клонам дела Иванова".

ЕСПЧ признал это нарушением Европейской конвенции по правам человека, в каждом решении обязывая Украину не только выполнить конкретное судебное решение, но и выплатить заявителям дополнительную компенсацию. После этого тысячи украинцев начали обращаться в ЕСПЧ с аналогичными жалобами. "Клон дела Иванова" стал самой большой группой дел в истории Суда и существенно осложнил его работу.

Подробнее о жалобах против Украины в ЕСПЧ читайте в интервью Анны Юдковской: "Представьте, что 7 млн украинцев пожалуются в Страсбург на земельный мораторий".