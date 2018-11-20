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У Дніпрі BMW зіткнулося з 9 автівками

Вівторок, 20 листопада 2018, 09:54

Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження через масштабну ДТП у місті, автомобіль BMW зіткнувся з 9 автівками на вулиці Запорізьке шосе.

Про це 20 листопада повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що водій автомобіля BMW, який спричинив зіткнення в тяжкому стані знаходиться в лікарні. Крім нього, внаслідок аварії травмовано 2 людини.

 
фото: Днепр Час

Слідчі встановили, що 19 листопада о 20:00 BMW під керуваннями 37-річного місцевого мешканця зіткнувся з автомобілями, які зупинилися на червоне світло світлофора.

"Більшість автомобілів отримали механічні пошкодження. Водії "Fiat Doblo" та "Subaru Forester" з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні", - повідомили у відомстві.

 
фото: Днепр Час

Місцеве видання Dnepr.info повідомляє, що в ДТП зіткнулися автомобілі BMW, Subaru, Fiat, Skoda, ВАЗ, Славута, Toyota, Nissan, Kia і BMW.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

 
фото: Днепр Час

Поліція призначила експертизи для встановлення причини аварії.

 
фото: Днепр Час

Українська правда
Теми: ДніпроДТПполіція
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