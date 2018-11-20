В Днепре BMW столкнулось с 9 автомобилями

Полиция Днепра открыла уголовное производство из-за масштабной ДТП в городе, автомобиль BMW столкнулся с 9 автомобилями на улице Запорожское шоссе.

Об этом 20 ноября сообщает полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что водитель автомобиля BMW, который спровоцировал столкновение, в тяжелом состоянии находится в больнице. Кроме него в результате аварии травмированы 2 человека.

Следователи установили, что 19 ноября в 20:00 BMW под управлением 37-летнего местного жителя столкнулся с автомобилями, которые остановились на красный свет светофора.

"Большинство автомобилей получили механические повреждения. Водители "Fiat Doblo" и "Subaru Forester" с телесными повреждениями доставлены в больницу", - сообщили в ведомстве.

ФОТО: ДНЕПР час

Местное издание Dnepr.info сообщает, что в ДТП столкнулись автомобили BMW, Subaru, Fiat, Skoda, ВАЗ, Славута, Toyota, Nissan, Kia и BMW.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

ФОТО: ДНЕПР час

Полиция назначила экспертизы для установления причины аварии.

ФОТО: ДНЕПР час