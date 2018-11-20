Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днепре BMW столкнулось с 9 автомобилями

Вторник, 20 ноября 2018, 09:54

Полиция Днепра открыла уголовное производство из-за масштабной ДТП в городе, автомобиль BMW столкнулся с 9 автомобилями на улице Запорожское шоссе.

Об этом 20 ноября сообщает полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что водитель автомобиля BMW, который спровоцировал столкновение, в тяжелом состоянии находится в больнице. Кроме него в результате аварии травмированы 2 человека. 

 

Следователи установили, что 19 ноября в 20:00 BMW под управлением 37-летнего местного жителя столкнулся с автомобилями, которые остановились на красный свет светофора.

"Большинство автомобилей получили механические повреждения. Водители "Fiat Doblo" и "Subaru Forester" с телесными повреждениями доставлены в больницу", - сообщили в ведомстве. 

 
ФОТО: ДНЕПР час

Местное издание Dnepr.info сообщает, что в ДТП столкнулись автомобили BMW, Subaru, Fiat, Skoda, ВАЗ, Славута, Toyota, Nissan, Kia и BMW.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). 

 
ФОТО: ДНЕПР час

Полиция назначила экспертизы для установления причины аварии.

 
ФОТО: ДНЕПР час
 
ФОТО: ДНЕПР час

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДнепрДТПполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
Все новости...
Реклама: