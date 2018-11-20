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В Страсбурзі не вирішили, чи платити компенсації українцям через невиконання рішень судів

Вівторок, 20 листопада 2018, 10:26

ЄСПЛ та Комітет міністрів Ради Європи ще не ухвалили рішення про компенсації українцям у справі "Бурмич та інші", яка об’єднує понад 12 тисяч скаржників, що зіткнулися з невиконанням рішень в Україні.

Про це заявила в інтерв’ю "Європейській правді" суддя Європейського суду з прав людини Ганна Юдківська.

Коментуючи минулорічне безпрецедентне рішення ЄСПЛ про припинення розгляду всіх скарг такого типу і передачу їх у Комітет міністрів, суддя нагадала, що суд не уточнив питання компенсації цим тисячам українських скаржників, та "зробив це свідомо".

Тепер рішення з цього приводу має ухвалити комітет міністрів РЄ. "ЄСПЛ передав КМРЄ розгляд усіх наявних та всіх майбутніх скарг з цього питання проти України, включаючи питання компенсації", - пояснила вона.

За словами судді, головна мета рішення Суду – спонукати Україну розробити механізм виконання старих рішень, винесених проти держави національними судами.

"Ідея рішення ЄСПЛ не в тому, щоб кілька тисяч заявників, які "встигли добігти до Страсбурга", отримали компенсацію. Мета в тому, щоб з’явився механізм, завдяки якому всі, хто виграв суд у держави чи держустанов, отримали своє рішення виконаним. І тепер Україна має придумати, як це зробити", - розповіла Юдківська.

"Наразі Суд дав на це державі два роки", - наголосила вона.

Детальніше про скарги проти України в ЄСПЛ читайте в інтерв’ю Ганни Юдківської: "Уявіть, що 7 мільйонів українців підуть до Страсбурга через земельний мораторій"

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСсуд
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