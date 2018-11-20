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В Страсбурге думают, платить ли компенсации украинцам за невыполнение решений судов

Вторник, 20 ноября 2018, 10:26

ЕСПЧ и Комитет министров Совета Европы еще не приняли решение о компенсации украинцам по делу "Бурмич и другие", которое объединяет более 12 тысяч заявителей, столкнувшихся с невыполнением решений в Украине.

Об этом заявила в интервью "Европейской правде" судья Европейского суда по правам человека Анна Юдковская.

Комментируя прошлогоднее беспрецедентное решение ЕСПЧ о прекращении рассмотрения всех жалоб такого типа и передачу их в Комитет министров, судья напомнила, что суд не уточнил вопрос компенсации этим тысячам украинских заявителей, и "сделал это сознательно".

Теперь решение по этому поводу должен принять Комитет министров СЕ. "ЕСПЧ передал КМСЕ рассмотрение всех имеющихся и всех будущих жалоб по этому вопросу против Украины, включая вопросы компенсации", - пояснила она.

По словам судьи, главная цель решения суда - побудить Украину разработать механизм выполнения старых решений, вынесенных против государства национальными судами.

"Идея решение ЕСПЧ не в том, чтобы несколько тысяч заявителей, которые "успели добежать до Страсбурга", получили компенсацию. Цель в том, чтобы появился механизм, благодаря которому все, кто выиграл суд у государства или госучреждений, получили свое решение выполненным. И теперь Украина должна придумать, как это сделать", - рассказала Юдковская.

"Суд дал на это государству два года", - подчеркнула она.

Подробнее о жалобах против Украины в ЕСПЧ читайте в интервью Анны Юдковской: "Представьте, что 7 млн украинцев пожалуются в Страсбург на земельный мораторий".

Темы: ЕСсуд
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