Квартири у "гуртожитку" вишу Поплавського дісталися родичам нардепів

Родичі відомих політиків придбали квартири в житловому комплексі, збудованому замість студентського гуртожитку Київського національного університету культури і мистецтв.

Як повідомляє Bihus.info, замість гуртожитку на столичному Печерську виросли три житлових будинки та бізнес-центр.

На початку 2000-х влада виділила 3,5 га елітної землі під будівництво навчальних корпусів, гуртожитку та житлового будинку. Забудовником стало ТОВ "Житло-Буд" екс-нардепа від "Батьківщини" й "Партії регіонів" Івана Куровського.

Гуртожиток мав бути поруч із університетом на вулиці Коновальця (колишня Щорса)

Університет і забудовник запевняли, що будують саме навчальні корпуси і гуртожитки. Наприклад, щоб уникнути сплати внеску за створення інфраструктури, Київраді вони описували будівництво як навчальний корпус на майже 5000 місць і "гуртожиток для аспірантів і студентів із підземним паркінгом".

Про перші два будинки, що з’явилися на землі під гуртожиток, журналісти розповідали ще у 2014 році. Навесні 2015 року прокуратура відкрила проти Київського національного університету культури і мистецтв кримінальне провадження за самовільне будівництво.

Що далі трапилося у справі – невідомо, у прокуратурі відмовилися розповісти.

Відтоді на виділеній під гуртожиток землі виріс ще один житловий комплекс.

"Ми коли вступили, нам сказали, що це буде ще один гуртожиток, в якому ми будемо жити. Але, коли його добудували, – сказали, що це буде гуртожиток для іноземних студентів. Я не знаю, які до нас мали приїжджати іноземні студенти, тому що в університеті їх нема й не було", – розповіла колишня студентка КНУКіМ Наталка Слободян.

Будівництво оформили як реконструкцію з розширенням основного корпусу студентського гуртожитку. Але в результаті в експлуатацію здали черговий житловий будинок.

75 квартир у ньому передано на баланс університету, однак не використовуються для проживання студентів, ще 234 помешкання – продано. Частину з них скупили родичі відомих українських політиків.

Власницею найбільших апартаментів площею 206 кв м у ЖК стала Ірина Домбровська – дружина народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Олександра Домбровського.

Два нежитлових приміщення загальною площею 630 кв м тут придбала сестра нардепа Антона Яценка Дар’я. Вона не займалася бізнесом, лише значилася серед засновників 12 громадських організацій, задіяних у корупційній схемі з "Тендерною палатою".

Також у будинку є особи, пов’язані з членами "Радикальної партії". На матір Олега Ляшка тут оформлено квартиру площею 77,5 кв м.

Ще одне 100-метрове помешкання придбав 24-річний Даніель Лайс, із яким минулого року Ляшка помічали на відпочинку в Австрії.

Двокімнатною квартирою площею 106,6 кв м у новобудові володіє і Оксана Лозова – мати нардепа Андрія Лозового. Жінка працює завідувачем відділення педіатрії у Рівненській обласній дитячій лікарні і є депутатом Рівненської облради. Згідно з декларацією за 2017 рік, її офіційна зарплатня складала близько 5,5 тисяч на місяць.

У березні цього року 8 квартир на Євгена Коновальця, 36-Е, по договорах дарування відійшли і синові народного депутата від "Народного фронту" Руслана Лук’янчука. Загальна площа подарунків – майже 400 кв м, а ціна сягає 14 млн гривень.

Власницею двох нежитлових приміщень і чотирьох квартир тут є також 21-річна Єлизавета Чмирь – донька депутата Сумської облради Юрія Чмиря, який був заступником голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Загалом за останні 3 роки вона скупила 12 столичних квартир. Прокуратура підозрює, що ця нерухомість була насправді придбана її батьком і в рамках розслідування кримінальної справи проти Юрія Чмиря на неї накладено арешт.

Коментар ректора КНУКіМ і нардепа Михайла Поплавського автору сюжету отримати не вдалося.