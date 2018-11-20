Квартиры в "общежитии" вуза Поплавского достались родственникам нардепов

Родственники известных политиков приобрели квартиры в жилом комплексе, построенном вместо студенческого общежития Киевского национального университета культуры и искусств.

Как сообщает Bihus.info, вместо общежития на столичном Печерске выросли три жилых дома и бизнес-центр.

В начале 2000-х власти выделили 3,5 га элитной земли под строительство учебных корпусов, общежития и жилого дома. Застройщиком стало ООО "Житло-Буд" экс-нардепа от "Батькивщины" и "Партии регионов" Ивана Куровского.

Общежитие должно было быть рядом с университетом на улице Коновальца (бывшая Щорса)

Университет и застройщик уверяли, что строят именно учебные корпуса и общежития. Например, чтобы избежать уплаты взноса за создание инфраструктуры, Киевсовету они описывали строительство как учебный корпус на почти 5000 мест и "общежитие для аспирантов и студентов с подземным паркингом".

О двух дома, появившихся на земле под общежитие, журналисты рассказывали еще в 2014 году. Весной 2015 года прокуратура открыла против Киевского национального университета культуры и искусств уголовное производство за самовольное строительство.

Что дальше произошло с делом – неизвестно, в прокуратуре отказались рассказать.

С тех пор на выделенной под общежитие земле вырос еще один жилой комплекс.

"Мы когда поступили, нам сказали, что это будет еще одно общежитие, в котором мы будем жить. Но, когда его достроили – сказали, что это будет общежитие для иностранных студентов. Я не знаю, какие к нам должны приезжать иностранные студенты, потому что в университете их нет и не было", – рассказала бывшая студентка КНУКиИ Наталья Слободян.

Строительство оформили как реконструкцию с расширением основного корпуса студенческого общежития. Но в результате в эксплуатацию сдали очередной жилой дом.

75 квартир в нем переданы на баланс университета, но не используются для проживания студентов, еще 234 квартиры – проданы. Часть из них скупили родственники известных украинских политиков.

Собственницей самых крупных апартаментов площадью 206 кв м в ЖК стала Ирина Домбровская – жена народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Домбровского.

Два нежилых помещения общей площадью 630 кв м здесь приобрела сестра нардепа Антона Яценко Дарья. Она не занималась бизнесом, лишь числилась среди учредителей 12 общественных организаций, задействованных в коррупционной схеме с "Тендерной палатой".

Также в доме есть лица, связанные с членами "Радикальной партии". На мать Олега Ляшко здесь оформлена квартира площадью 77,5 кв м.

Еще одно 100-метровое помещение приобрел 24-летний Даниэль Лайс, с которым в прошлом году Ляшко замечали на отдыхе в Австрии.

Двухкомнатной квартирой площадью 106,6 кв м в новостройке обладает и Оксана Лозовая - мать нардепа Андрея Лозового. Женщина работает заведующим отделением педиатрии в Ровенской областной детской больницы и является депутатом Ровенского облсовета. Согласно декларации за 2017 год, ее официальная зарплата составляла около 5500 в месяц.

В марте этого года 8 квартир на Евгения Коновальца, 36-Е, по договорам дарения отошли и сыну народного депутата от "Народного фронта" Руслана Лукьянчука. Общая площадь подарков – почти 400 кв м, а цена достигает 14 млн гривен.

Владеет двумя нежилыми помещениями и четырьмя квартирами там и 21-летняя Елизавета Чмырь – дочь депутата Сумского облсовета Юрия Чмыря, который был заместителем главы Администрации президента времен Виктора Януковича.

Всего за последние 3 года она скупила 12 столичных квартир. Прокуратура подозревает, что эта недвижимость на самом деле была приобретена ее отцом и в рамках расследования уголовного дела против Юрия Чмыря на нее наложен арест.

Комментарий ректора КНУКиИ и нардепа Михаила Поплавского автору сюжета получить не удалось.