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В Україні буде холодно, але сухо

Вівторок, 20 листопада 2018, 11:38

Найближчої доби прохолодну і переважно суху погоду в Україні буде визначати гребінь антициклону з центром над Скандинавією.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє у вівторок "Інтерфакс-Україна".

На Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни в середу очікується невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території – без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 3-9° морозу, вдень очікується від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті, в Криму та на півдні Одеської області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

У Києві буде без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 21 листопада найвища температура вдень була зафіксована на позначці 16,1 градусів тепла в 1926 році, найнижча вночі на позначці 13,6 градусів морозу в 1921 році.

22 листопада в Україні без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті та в Криму вночі від 2° тепла до 3 морозу, вдень 2-8° тепла.

У Києві в четвер – без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.

Теми: погода
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