В Украине будет холодно, но сухо

В ближайшие сутки прохладную и преимущественно сухую погоду в Украине будет определять гребень антициклона с центром над Скандинавией.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает во вторник "Интерфакс-Украина".

На Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны в среду ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории – без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 3-9° мороза, днем ожидается от 2° мороза до 3° тепла; на Закарпатье, в Крыму и на юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

В Киеве будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 21 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 16,1 градусов тепла в 1926 году, самая низкая ночью на отметке 13,6 градусов мороза в 1921 году.

22 ноября в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью от 2° тепла до 3 мороза, днем 2-8° тепла.

В Киеве в четверг – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза.