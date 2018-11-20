Порошенко послав нового губернатора Черкащини до Сміли

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Вівторок, 20 листопада 2018, 13:09

Президент Петро Порошенко призначив новим головою Черкаської області Олександра Вельбівця замість Юрія Ткаченка.

Нового губернатора глава держави представив на зустрічі з активом Черкащини.

"Я не хотів би ніяких парашутистів. Олександр Вельбівець – людина черкаська. Він займав посаду голови Черкаської обласної ради", – сказав Порошенко.

 

Президент зазначив, що першим завданням ставить для нового очільника ОДА – поїздку в Смілу для врегулювання ситуації з теплопостачанням та боргами.

42-річний Олександр Вельбівець у 2014 році був обраний до Черкаської обласної ради у багатомандатному виборчому округу від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". До цього очолював Лисянську райдержадміністрацію.

У декларації кандидата на посаду Вельбівець задекларував зокрема заробітну плату у розмірі 434 416 гривень, квартиру у власності дружини й доньки і автомобіль "Москвич" 1990 року випуску.

Згідно декларації, фінансових зобов’язань та банківських рахунків чиновник не має.

Валентина Романенко, УП
Теми: Черкаська область Порошенко
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