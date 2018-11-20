Порошенко послал нового губернатора Черкасской области в Смелу

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Вторник, 20 ноября 2018, 13:09

Президент Петр Порошенко назначил новым главой Черкасской области Александра Вельбивца вместо Юрия Ткаченко.

Нового губернатора глава государства представил на встрече с активом Черкасской области.

"Я не хотел бы никаких парашютистов. Александр Вельбивец – человек черкасский. Он занимал должность председателя Черкасского областного совета", – сказал Порошенко.

 

Президент отметил, что первой задачей ставит для нового главы ОГА – поездку в Смелу для урегулирования ситуации с теплоснабжением и долгами.

42-летний Александр Вельбивец в 2014 году был избран в Черкасский областной совет в многомандатном избирательном округе от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". До этого возглавлял Лысянскую райгосадминистрацию.

В декларации кандидата на должность Вельбивец задекларировал в частности заработную плату в размере 434 416 гривен, квартиру в собственности жены и дочери и автомобиль "Москвич" 1990 года выпуска.

Согласно декларации, финансовых обязательств и банковских счетов чиновник не имеет.

Валентина Романенко, УП
Темы: Черкасская область Порошенко
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