Кличко: Починаємо будівництво метро на Виноградар

Столична влада розпочинає будівництво метро на Виноградар, заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

За підсумками коригування міського бюджету на 2018 рік врахують 1,1 млрд грн на будівництво нових станцій метрополітену на Сирецько-Печерській гілці, повідомляє офіційний портал Києва.

"Ми повертаємо, у відповідності до рішення Київради, 1,1 мільярда гривень на будівництво метро на Виноградар. Тендер відбувся, договори підписані", – сказав Кличко, відкриваючи засідання Київради.

"Ми фактично відроджуємо будівництво метро у столиці. Бо останню станцію в Києві, нагадаю, відкрили у 2012 році", – заявив він.

Також цьогоріч планують спрямувати додаткові кошти на забезпечення теплопостачання, снігоплавильну техніку, дофінансування сфери освіти, житло для киян-учасників АТО тощо.

У серпні КП "Київський метрополітен" призупинив торги в системі публічних закупівель ProZorro на будівництво ділянки лінії метро на Виноградар через скаргу компанії "Будівельна компанія "Адамант" в Антимонопольний комітет.

На початку листопада в системі Prozorro завершився повторний конкурс на будівництво гілки метро, що сполучить станцію "Сирець" та житловий масив Виноградар.

Раніше КМДА повідомляло, що будівництво першої черги Сирецько-Печерської лінії метро до житлового масиву Виноградар обійдеться в 6,3 мільярда гривень.

Планується звести дві станції – "Мостицька" та "Проспект правди", а також окрему дільницю вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар".

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