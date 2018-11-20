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Кличко: Начинаем строительство метро на Виноградарь

Вторник, 20 ноября 2018, 12:36

Столичные власти начинают строительство метро на Виноградарь, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По итогам корректировки городского бюджета на 2018 год учтут 1,1 млрд грн на строительство новых станций метрополитена на Сырецко-Печерской ветке, сообщает официальный портал Киева.

"Мы возвращаем, в соответствии с решением Киевсовета, 1,1 миллиард гривен на строительство метро на Виноградарь. Тендер состоялся, договоры подписаны", – сказал Кличко, открывая заседание Киевсовета.

"Мы фактически возрождаем строительство метро в столице. Потому что последнюю станцию ​​в Киеве, напомню, открыли в 2012 году", – заявил он.

Также в этом году планируют направить дополнительные средства на обеспечение теплоснабжения, снегоплавильную технику, дофинансирование сферы образования, жилье для киевлян-участников АТО и тому подобное.

В августе КП "Киевский метрополитен" приостановил торги в системе публичных закупок Prozorro на строительство участка линии метро на Виноградарь из-за жалобы компании "Строительная компания "Адамант" в Антимонопольный комитет.

В начале ноября в системе Prozorro завершился повторный конкурс на строительство ветки метро, ​​соединяющей станцию ​​"Сырец" и жилой массив Виноградарь.

Ранее КГГА сообщала, что строительство первой очереди Сырецко-Печерской линии метро до жилмассива Виноградарь обойдется в 6,3 миллиарда гривен.

Планируется возвести две станции – "Мостицкая" и "Проспект правды", а также отдельный участок вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".

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Темы: метроКиевВиталий Кличкобюджет
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