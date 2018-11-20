Кіберполіція затримала чоловіка, який ґвалтував своїх доньок

Поліцейські затримали 45-річного мешканця Київщини, який використовував двох своїх дітей для зйомок порнографії.

Про це повідомляє 20 листопада департамент кіберполіції Національної поліції України.

Також чоловік за гроші надавав своїх доньок 14 та 15 років у сексуальну експлуатацію як громадянам України, так і іноземцям.

20 листопада поліція провела обшук у його помешканні. Слідчі дії також проводяться за місцем проживання так званого хресного батька обох дівчат – 46-річного киянина, який підозрюється у причетності до сексуальної експлуатації дітей.

Наразі поліцейські вже виявили предмети порнографічного характеру, фото- та відеопродукцію порнографічного змісту за участі неповнолітніх дівчат. Також у квартирі мешканця Київщини виявлено гранату РГД-5, на місце проведення обшуку направлено вибухотехників.

Вирішується питання про затриманням підозрюваного та його товариша в порядку статті 208 КПК України. Також вирішується питання про вилучення обох дівчат із родини та їх переїзд до реабілітаційного центру.

Департамент кіберполіції зазначає, що отримав інформацію про виявлення в мережі порнопродукції за участі дітей від австралійських колег, спецпідрозділу "Argos" штату Квінсленд.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

Працівники Департаменту кіберполіції, спільно зі слідчими поліції Київщини, за процесуального керівництва прокуратури Київської області, встановили причетного – 45-річного мешканця Київщини. Отримані відеофайли чоловік продавав у так званому сегменті мережі Інтернет "DarkWeb".