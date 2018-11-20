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Киберполиции задержала мужчину, который насиловал своих дочерей

Вторник, 20 ноября 2018, 12:43

Полицейские задержали 45-летнего жителя Киевской области, который использовал двух своих детей для съемок порнографии.

Об этом сообщает 20 ноября департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Также мужчина за деньги предоставлял своих дочерей 14 и 15 лет в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам.

 

20 ноября полиция провела обыск в его доме. Следственные действия также проводятся по месту жительства так называемого крестного отца обеих девушек - 46-летнего киевлянина, который подозревается в причастности к сексуальной эксплуатации детей.

Полицейские обнаружили предметы порнографического характера, фото- и видеопродукцию порнографического содержания с участием несовершеннолетних девушек. Также в квартире жителя Киевщины обнаружена граната РГД-5, на место проведения обыска были направлены взрывотехники.

 

Решается вопрос о задержанием подозреваемого и его товарища в порядке статьи 208 УПК Украины. Также решается вопрос об изъятии обеих девушек из семьи и их переезд в реабилитационный центр.

Департамент киберполиции отмечает, что получил информацию об обнаружении в сети порнопродукции с участием детей от австралийских коллег, спецподразделения "Argos" штата Квинсленд.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Работники Департамента киберполиции, совместно со следователями полиции Киевщины, по процессуального руководства прокуратуры Киевской области, установили причастного - 45-летнего жителя Киевской области. Полученные видеофайлы человек продавал в так называемом сегменте сети Интернет "DarkWeb".

Украинская правда
Темы: полициякриминалКиевская область
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