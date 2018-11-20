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Лідер угорців Закарпаття хоче, щоб Захід натиснув на Київ

Вівторок, 20 листопада 2018, 13:16

Голова Товариства угорської культури Закарпаття і народний депутат Василь (Ласло) Брензович заявив, що вирішення проблем угорської нацменшини в Україні можливе у тому випадку, якщо Захід натисне на Київ.

Про це він заявив у інтерв’ю провладному угорському виданню 888.hu.

За словами Брензовича, представники угорської меншини в Україні безліч разів зверталися до інституцій ЄС щодо утисків угорців Закарпаття, проте щоразу наштовхувались на "подвійні стандарти ЄС".

"Ми побачили, що речі, які Брюссель засуджує в Угорщині, зовсім не турбують його в інших країнах, зокрема, в Україні. Відповідно, якщо ЄС щось і робить за нашим запитом, то робить це дуже неохоче і формально", - поскаржився Брензович.

Втім, лідер угорців Закарпаття певен, якщо Захід із його "подвійними стандартами" натисне на Україну, це здатне вирішити проблеми угорської нацменшини.

"Врегулювання ситуації можливе лише у тому випадку, якщо Захід, який має дуже великий вплив на Україну, буде готовий серйозно вимагати від української держави поважати європейські демократичні цінності", - заявив Брензович.

Європейська правда

Теми: ЗакарпаттяУгорщина
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