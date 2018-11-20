Лидер венгров Закарпатья хочет, чтобы Запад нажал на Киев

Председатель Общества венгерской культуры (КМКС) Закарпатья и народный депутат Василий (Ласло) Брензович заявил, что решение проблем венгерского нацменьшинства в Украине возможно в том случае, если Запад надавит на Киев.

Об этом он заявил в интервью провластному венгерскому изданию 888.hu.

По словам Брензовича, представители венгерского меньшинства в Украине множество раз обращались к институтам ЕС по поводу притеснений венгров Закарпатья, однако каждый раз наталкивались на "двойные стандарты ЕС".

"Мы увидели, что вещи, которые Брюссель осуждает в Венгрии, совсем не беспокоят его в других странах, в частности в Украине. Соответственно, если ЕС что-то и делает по нашему запросу, то делает это очень неохотно и формально", - пожаловался Брензович.

Впрочем, лидер венгров Закарпатья уверен, если Запад с его "двойными стандартами" надавит на Украину, это может решить проблемы венгерского нацменьшинства.

"Урегулирование ситуации возможно лишь в том случае, если Запад, который имеет очень большое влияние на Украину, будет готов серьезно требовать от украинского государства уважать европейские демократические ценности", - заявил Брензович.

Европейская правда