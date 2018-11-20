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Українці краще ставляться до Брежнєва, ніж до Бандери – опитування

Вівторок, 20 листопада 2018, 13:36

47% українців позитивно ставляться до колишнього генсека СРСР Леоніда Брежнєва і тільки 36% мають таке ставлення до екс-лідера ОУН Степана Бандери.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

"47% і 43% мають позитивне ставлення до Леоніда Брежнєва та Петра І (негативне 39% та 26% відповідно). До Степана Бандери позитивно ставляться 36% (негативно – 34%), до Симона Петлюри як позитивно, так і негативно ставляться по 30% респондентів", - звітують соціологи.

 

Крім того, як показало опитування, громадяни України скоріше негативно, ніж позитивно, ставляться до Володимира Леніна та Михайла Горбачова (чверть позитивно, а 51-52% негативно). Найгірше ставлення до Йосипа Сталіна – 21% позитивно, 58% негативно.

Соціологи відмічають, що за останні 6 років ставлення до українських історичних постатей в основному покращилося.

"Ставлення до Сталіна та Леніна практично не змінилося, а до Петра І – погіршилося", - йдеться у дослідженні.

Згідно з опитуванням, російських та радянських історичних постатей значно краще сприймають у південно-східних регіонах. За винятком Горбачова, до якого краще ставляться на заході.

"З іншого боку такі постаті як Петлюра та Бандера краще сприймаються на заході. Натомість Хмельницький та Грушевський однаково добре оцінюються мешканцями усіх частин України", - зазначають дослідники.

 

За даними соцгрупи, вона опитала 2000 українців віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Дослідження проводилось у період з 20 до 29 жовтня 2018 року.

Українська правда

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Теми: опитуванняБандерасоціологія
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