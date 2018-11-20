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Украинцы лучше относятся к Брежневу, чем к Бандере – опрос

Вторник, 20 ноября 2018, 13:36

47% украинцев положительно относятся к бывшему генсеку СССР Леониду Брежневу и только 36% имеют такое же отношение к экс-лидеру ОУН Степану Бандере.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"47% и 43% имеют положительное отношение к Леониду Брежневу и Петру I (отрицательное 39% и 26% соответственно). К Степану Бандере положительно относятся 36% (отрицательно - 34%), к Симону Петлюре как положительно, так и отрицательно относятся по 30% респондентов", - отчитываются социологи.

 

Кроме того, как показал опрос, граждане Украины скорее отрицательно, чем положительно, относятся к Владимиру Ленину и Михаилу Горбачеву (четверть положительно, а 51-52% отрицательно). Хуже отношение к Иосифу Сталину - 21% положительно, 58% отрицательно.

Социологи отмечают, что за последние 6 лет отношение к украинским историческим фигурам в основном улучшилось.

"Отношение к Сталину и Ленину практически не изменилось, а к Петру I - ухудшилось", - говорится в исследовании.

Согласно опросу, российских и советских исторических фигур значительно лучше воспринимают в юго-восточных регионах. За исключением Горбачева, к которому лучше относятся на западе.

"С другой стороны такие фигуры как Петлюра и Бандера лучше воспринимаются на западе. Зато Хмельницкий и Грушевский одинаково хорошо оцениваются жителями всех частей Украины", - отмечают исследователи.

 

По данным соцгруппы, она опросила 2000 украинцев старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Исследование проводилось в период с 20 по 29 октября 2018 года.

Украинская правда

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Темы: опросБандерасоциология
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