Майже половина українців вважає винним у Голодоморі Сталіна

Майже половина українців вважає винним в організації Голодомору 1932-33 років особисто керівника уряду Союзу радянських соціалістичних республік Йосифа Сталіна.

Результати опитування 20 листопада опублікувала Соціологічна група "Рейтинг".

Загалом 79% респондентів вважають, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу.

Найбільше - 47% опитаних, вважають винним в організації Голодомору особисто Сталіна.

Центральне керівництво СРСР звинувачують в Голодоморі 39% опитаних. Ще 28% покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ), 23% – на вище керівництво Радянської України.

"Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни (куркулі), які відмовлялися добровільно віддавати врожай. Тезу про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються менше 5%", - йдеться в результатах дослідження.

Соціологи повідомляють, що про особисту провину Сталіна частіше говорили мешканці західних та центральних областей України, а про провину всієї радянської влади частіше відповідали мешканці Заходу і Центру і Сходу.

Зазначається, що респонденти на Півдні України здебільшого вагалися з оцінками винних в Голодоморі, або ж відповідали, що його спричинили несприятливі природні умови.

Опитування проводилося з 20 по 29 жовтня 2018 року серед 2 тисяч респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2 %.