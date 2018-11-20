Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже половина українців вважає винним у Голодоморі Сталіна

Вівторок, 20 листопада 2018, 13:38

Майже половина українців вважає винним в організації Голодомору 1932-33 років особисто керівника уряду Союзу радянських соціалістичних республік Йосифа Сталіна.

Результати опитування 20 листопада опублікувала Соціологічна група "Рейтинг".

Загалом 79% респондентів вважають, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу.

Найбільше - 47% опитаних, вважають винним в організації Голодомору особисто Сталіна.

Центральне керівництво СРСР звинувачують в Голодоморі 39% опитаних. Ще 28% покладають вину за геноцид на каральнi органи СРСР (НКВС, ГПУ), 23% – на вище керівництво Радянської України.

 

"Лише 3% зазначили, що у Голодоморі винні українські селяни (куркулі), які відмовлялися добровільно віддавати врожай.  Тезу про те, що Голодомор був зумовлений природними причинами, дотримуються менше 5%", - йдеться в результатах дослідження.

Соціологи повідомляють, що про особисту провину Сталіна частіше говорили мешканці західних та центральних областей України, а про провину всієї радянської влади частіше відповідали мешканці Заходу і Центру і Сходу.

 

Зазначається, що респонденти на Півдні України здебільшого вагалися з оцінками винних в Голодоморі, або ж відповідали, що його спричинили несприятливі природні умови.

Опитування проводилося з 20 по 29 жовтня 2018 року серед 2 тисяч респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2 %.

Українська правда
Теми: голодоморгеноцидСталінопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
голодомор
Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом народу України
Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Ми ціле життя по ньому ходили! Як найдовший дерев’яний міст України рятував Каплинці під час Голодомору
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: