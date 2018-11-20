Почти половина украинцев считает виновным в Голодоморе Сталина

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Вторник, 20 ноября 2018, 14:38

Почти половина украинцев считает виновным в организации Голодомора 1932-33 годов лично руководителя правительства Союза советских социалистических республик Иосифа Сталина.

Результаты опроса 20 ноября опубликовала Социологическая группа "Рейтинг".

В общем 79% респондентов считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.

Больше всего - 47% опрошенных, считают виновным в организации Голодомора лично Сталина.

Центральное руководство СССР обвиняют в Голодоморе 39% опрошенных. Еще 28% возлагают вину за геноцид в карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 23% - на высшее руководство Советской Украины.

 

"Только 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (куркули), которые отказывались добровольно отдавать урожай. Тезиса о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются менее 5%", - говорится в результатах исследования.

Социологи сообщают, что о личной вине Сталина чаще говорили жители западных и центральных областей Украины, а о вине всей советской власти чаще отвечали жители Запада, Центра и Востока.

 

Отмечается, что респонденты на юге Украины в основном колебались в оценках виновных в Голодоморе, или же отвечали, что его вызвали неблагоприятные природные условия.

Опрос проводился с 20 по 29 октября 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: голодомор геноцид Сталин опрос
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