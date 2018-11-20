П'яний підстрелив перехожого у Києві – й сам втратив палець

На столичній Оболоні 53-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння спричинив вогнепальне поранення 38-річного місцевому мешканцю.

Потерпілого у задовільному стані госпіталізували, повідомляє поліція Києва.

Працівники полку поліції особливого призначення №1, які патрулювали в Оболонському районі, почули три постріли.

Екіпаж розвернувся й поспішив у напрямку цих звуків – і дорогою помітив чоловіка, який біг у двори. Правоохоронці кинулися слідом.

Втікач зупинився, різко розвернувся, і спецпризначенці зрозуміли, що він тримає у руці пістолет.

Поліцейські представилися і водночас засліпили зловмисника світлом ліхтарика, а відтак затримали його.

У чоловіка вилучили пістолет, у якому один патрон був у патроннику, ще один патрон – у магазині.

Після цього патруль під’їхав до торгового закладу на проспекті Мінському, біля якого пролунали постріли, і виявив пораненого місцевого мешканця.

За його словами і свідченнями очевидців, чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, йшов вулицею і чіплявся до перехожих. Біля магазину у нього виник конфлікт із потерпілим, він дістав зброю і здійснив три постріли.

"У зловмисника, який перебував у збудженому стані, імовірно, внаслідок пострілу була травмована рука (ампутована фаланга пальця), тож йому надали необхідну медичну допомогу", – зазначає поліція.

Слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції провела огляд місця скоєння злочину, вилучила пістолет та інші речові докази.

Дозвіл на носіння спецзасобу чоловік не мав, за його словами, зброю він знайшов.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про його арешт.

Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.