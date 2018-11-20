Пьяный подстрелил прохожего в Киеве – и сам лишился пальца

На столичной Оболони 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения причинил огнестрельное ранение 38-летнему местному жителю.

Пострадавшего в удовлетворительном состоянии госпитализировали, сообщает полиция Киева.

Работники полка полиции особого назначения №1, которые патрулировали в Оболонском районе, услышали три выстрела.

Экипаж развернулся и поспешил в направлении этих звуков – и по дороге заметил мужчину, который бежал во дворы. Правоохранители бросились следом.

Беглец остановился, резко развернулся, и спецназначенцы поняли, что он держит в руке пистолет.

Полицейские представились и одновременно ослепили злоумышленника светом фонарика, а затем задержали его.

У мужчины изъяли пистолет, в котором один патрон был в патроннике, еще один патрон – в магазине.

После этого патруль подъехал к торговому заведению на проспекте Минском, у которого раздались выстрелы, и обнаружил раненого местного жителя.

По его словам и показаниям очевидцев, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и приставал к прохожим. У магазина у него возник конфликт с потерпевшим, он достал оружие и произвел три выстрела.

"У злоумышленника, который находился в возбужденном состоянии, вероятно, в результате выстрела была травмирована рука (ампутирована фаланга пальца), и ему оказали необходимую медицинскую помощь", – отмечает полиция.

Следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции провела осмотр места совершения преступления, изъяла пистолет и другие вещественные доказательства.

Разрешение на ношение спецсредства мужчина не имел, по его словам, оружие он нашел.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о его аресте.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого происшествия

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.