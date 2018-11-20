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Ryanair прагне відкрити рейси з України до Італії наступного року

Вівторок, 20 листопада 2018, 14:49

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair прагне відкрити рейси з України до Італії наступного року. Реалізація цих планів значною мірою залежить від італійського уряду.

Про це повідомив комерційний директор Ryanair Девід О’Брайан, пише УНІАН.

"В Європі дуже люблять розповідати таким маленьким країнам як Ірландія, що треба робити або як повинен функціонувати відкритий ринок. Наприклад, в Італії ми літаємо з Мілана і Пізи. Але уряд надав перевагу авіакомпанії, у якої лише два рейси. Ми подали в суд і виграли. Тому можливо ми будемо літати з Італії до України наступного року", - сказав О'Брайан.

Він додав, що авіакомпанія хотіла відкрити більше рейсів, проте Німеччина, Італія і Франція не хотіли нових рейсів Ryanair.

Європейська правда

Теми: Італія
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