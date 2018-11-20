Ryanair стремится открыть рейсы из Украины в Италию в следующем году

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Вторник, 20 ноября 2018, 15:49

Самая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair стремится открыть рейсы из Украины в Италию в следующем году. Реализация этих планов во многом зависит от итальянского правительства.

Об этом сообщил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан, пишет УНИАН.

"В Европе очень любят рассказывать таким маленьким странам, как Ирландия, что надо делать или как должен функционировать открытый рынок. Например, в Италии мы летаем из Милана и Пизы. Но правительство предпочло авиакомпанию, у которой только два рейса. Мы подали в суд и выиграли. Поэтому, возможно, мы будем летать из Италии в Украину в следующем году", – сказал О'Брайан.

О'Брайан объявил, что Ryanair весной запустит пять новых маршрутов из Украины.

Европейская правда

Темы: Италия
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