Суд повернув закордонний паспорт колишньому підлеглому Насірова

Шевченківський районний суд Києва продовжив термін дії зобов'язань, покладених на екс-главу Державної фіскальної служби Романа Насірова, але повернув закордонні паспорти його колишньому підлеглому Володимиру Новікову.

Про це за результатами суду 20 листопада повідомляє у вівторок прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурори САП подавали клопотання про продовження строку дії обов’язків, покладених на підсудних, за результатами розгляду яких суд продовжив строк дії обов’язків покладених на Романа Насірова.

Що ж до керівника Департаменту ДФС України Володимира Новікова суд частково продовжив строк дії зобов’язань, за виключенням обов’язку здати документи, що дають право на виїзд за кордон.

Разом з тим, суд залишив без задоволення клопотання сторони захисту про зменшення розміру застави Насірову та надання останньому дозволу на виїзд закордон.

"Враховуючи, що час, відведений на проведення судового засідання завершився, прокурори САП не змогли продовжити зачитування обвинувального акту", – йдеться в повідомленні САП.

Наступне судове засідання призначено на 12:00 годину 10 грудня.