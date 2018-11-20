Суд вернул загранпаспорт бывшему подчиненному Насирова

Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, но вернул загранпаспорта его бывшему подчиненному Владимиру Новикову.

Об этом по результатам суд 20 ноября сообщает во вторник пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Прокуроры САП подавали ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, по результатам рассмотрения которых суд продлил срок действия обязанностей возложенных на Романа Насирова.

Что касается руководителя Департамента ГФС Владимира Новикова суд частично продлил срок действия обязательств, исключая обязанности сдать документы, дающие право на выезд за границу.

Вместе с тем, суд оставил без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении размера залога Насирову и предоставлении последнему разрешения на выезд за границу.

"Учитывая, что время, отведенное на проведение судебного заседания завершилось, прокуроры не смогли продолжить зачитывания обвинительного акта", - говорится в сообщении САП.

Следующее судебное заседание назначено на 12:00 часов 10 декабря.