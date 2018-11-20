Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд вернул загранпаспорт бывшему подчиненному Насирова

Вторник, 20 ноября 2018, 15:29

Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, но вернул загранпаспорта его бывшему подчиненному Владимиру Новикову.

Об этом по результатам суд 20 ноября сообщает во вторник пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Прокуроры САП подавали ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, по результатам рассмотрения которых суд продлил срок действия обязанностей возложенных на Романа Насирова.

Что касается руководителя Департамента ГФС Владимира Новикова суд частично продлил срок действия обязательств, исключая обязанности сдать документы, дающие право на выезд за границу.

Вместе с тем, суд оставил без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении размера залога Насирову и предоставлении последнему разрешения на выезд за границу.

"Учитывая, что время, отведенное на проведение судебного заседания завершилось, прокуроры не смогли продолжить зачитывания обвинительного акта", - говорится в сообщении САП.

Следующее судебное заседание назначено на 12:00 часов 10 декабря.

Украинская правда
Темы: НасировАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Насиров
ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
ВАКС в пять раз уменьшил залог Насирову – ЦПК
Последние новости
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
Все новости...
Реклама: