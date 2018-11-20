З полону нелегальних мігрантів у Середземному морі звільнили 3 українців

Трьох українських моряків, яких нелегальні мігранти тримали у заручниках у Середземному морі, звільнено.

Про це повідомляє у Twitter департамент консульської служби Міністерства закордонних справ.

"Судно "Nivin" (порт Місурата, Лівія) звільнено від нелегальних мігрантів, які утримували його екіпаж, в т.ч. трьох громадян України. Українські моряки - в безпеці", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", 18 листопада торгове судно Nivin, на борту якого були 3 моряків з України, врятувало в Середземному морі близько 100 біженців, які дрейфували на човні.

Коли мігранти дізналися, що судно йде до Лівії, вони взяли в заручники екіпаж і зажадали від капітана взяти курс на Італію.