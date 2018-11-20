Из плена нелегальных мигрантов в Средиземном море освободили 3 украинцев

Трое украинских моряков, которых нелегальные мигранты держали в заложниках в Средиземном море, вышли на свободу.

Об этом сообщает в Twitter департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

"Судно Nivin (порт Мисурата, Ливия) освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в т.ч. трех граждан Украины. Украинские моряки - в безопасности", - говорится в сообщении.

По информации "Интерфакс-Украина", 18 ноября торговое судно Nivin, на борту которого были 3 украинских моряков, спасло в Средиземном море около 100 беженцев, которые дрейфовали на лодке.

Когда мигранты узнали, что судно идет в Ливию, они взяли в заложники экипаж и потребовали от капитана взять курс на Италию.